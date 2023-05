Para el Festival de Cannes se presentaron bastantes producciones que no llegarían a ser vistas por el público masivo hasta meses después. Los Asesinos de la luna de las flores, Indiana Jones 5, y The Idol han sido algunas de las producciones que se han visto en avance. Lo que llamó la atención de muchos es que The Idol ha recibido bastantes críticas de aquellos que lo vieron.

Aunque han sido pocos, los asistentes que fueron testigos de la presentación atacaron a la serie por demostrar temas oscuros y explícitos en referencias al sexo. Muchos hasta llegaron a catalogarlo como una adaptación más adulta de Euphoria, otra producción de similar temática que se encuentra en HBO Max. (y habría correlación para hacer ese análisis, puesto que uno de los cocreadores de Euphoria, Sam Levinson, compone la producción de The Idol).





¿De qué trata The Idol?





La trama trata de Jocelyn (Lily-Rose Depp), una estrella del pop a punto de surgir. En la búsqueda de nuevos amigos para hacer crecer su trabajo, ella acaba conociendo al dueño de uno de los clubs más prestigiosos de Los Ángeles, llamado Tedros (Abel Tesfaye). El romance se va cuesta abajo cuando descubre que su amor idóneo es líder de una secta secreta.

Lo que también llamó la atención a muchos fue que Abel Tesfaye es el nombre real del artista de The Weeknd, quien efectivamente hará el papel de villano de esta serie, manipulando a la joven Jocelyn a tomar decisiones que afectarán su integridad física.

Gran parte de la crítica y de la controversia proviene justamente del elemento sexual de la trama, muchos críticos encontrándola explotativa. Ramin Setoodeh, crítico de Variety, relató en su cuenta de Twitter: “Muchas reacciones fuertes a The Idol en Cannes 2023, que van desde ‘La odio’, ‘la versión televisiva de clickbait’ hasta ‘No necesito ver más a Lily-Rose Depp desnuda’”.

Tatiana Siegel, una comunicadora que también tiende a describir y detalles reacciones, escribió esto en Twitter: “El combo de The Idol en el cine: ‘La odié’, ‘Basura’, ‘Estoy molesto...’, ‘Es mucho mejor de lo que pensé que sería’”. Reacciones similares que encuentra diferencias en cuanto a la carga de virulencia.

Por su parte, Sam Levinson no se dejó llevar por la crítica. Tras la presentación en el festival, habló sobre el trabajo de Rose Depp: “No tienes miedo. Gracias por dar este salto”.

Se estará a la espera para ver qué opina la critica en general sobre esta serie.





DATOS





La serie estará compuesta por seis episodios de una sola temporada.

Estará disponible exclusivamente en Max (anteriormente HBO Max).

Estará disponible a partir del 4 de Junio del 2023.