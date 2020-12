“The Good Doctor” es uno de los dramas médicos más exitosos de los últimos años. Desde su estreno en 2017, la serie ha logrado destacarse del resto recibiendo elogios de la crítica por la gran actuación de Freddie Highmore en el papel protagónico de Shaun Murphy, un joven cirujano con autismo que llega a trabajar en San Jose St. Bonaventure Hospital.

Después de un tiempo de espera, finalmente se estrenó la cuarta temporada de “The Good Doctor” el pasado lunes 2 de noviembre con el episodio ‘Frontline Part One’, que mostró a los médicos y enfermeras del hospital enfrentándose a la pandemia de coronavirus, una que fue superada con éxito en los siguientes episodios.

Por otro lado, en el último episodio de “The Good Doctor”, Shaun cuestiona su decisión de dar autonomía a los nuevos residentes cuando uno de los diagnósticos erróneos de un paciente por parte de su interno tiene graves consecuencias. Ahora, los fans esperan con ansias el estreno del episodio 6 que llegará el 11 de enero del 2021.

Curiosamente, “The Good Doctor” confirmó que uno de sus personajes más conocidos regresaría durante la temporada 4: El Dr. Neil Meléndez. ¿Cómo es esto posible si él murió en la tercera temporada del programa luego de haber sufrido graves consecuencias por un terremoto? Esto fue lo que reportó TVLine.

¿EL DR. MELÉNDEZ REAPARECERÁ LUEGO DE SU MUERTE EN “THE GOOD DOCTOR”?

El productor ejecutivo David Shore confirmó con una entrevista luego del primer episodio de la serie, que Claire tomaría gran parte de la temporada 4 por los problemas que pasó. Ella sería la responsable de ver al Dr. Meléndez durante algunos episodios por no haber superado su muerte hasta ahora:

“La historia de Claire trata en gran medida de tratar de brindar consuelo a las personas que han perdido a alguien [y] hacer lo que puedes hacer. Meléndez es una de esas personas [para Claire] más importante que cualquiera en el hospital en ese momento, dada la forma en que terminamos la temporada pasada.

Por supuesto, no anticipamos nada de esto al final de la temporada 3. Liz Friedman, quien coescribió el episodio conmigo, me llamó un día y me dijo: ‘Creo que deberíamos ver a Meléndez’, y yo dije ‘eso es una buena idea. Hemos hecho esto antes, obviamente, con Shaun y su hermano, y parecía una forma interesante de manifestar este [dolor],” señaló Shore en la entrevista.

También comentó que cuando se le ofreció la oportunidad de volver a aparecer en la serie, el actor Nicholas Gonzalez no dudó ni un segundo sobre si hacer nuevamente su papel o no. Fue un sí automático. Al parecer, volver a una de sus series favoritas lo llenó de ilusión, algo que ya el productor le había hablado al respecto anteriormente.

“Incluso cuando estaba hablando con Nick a fines del año pasado, le dije ‘este es el tipo de programa en el que ni siquiera la muerte te impide estar aquí'. Siempre pensé que sería bueno tener un espacio para traerlo de regreso y traer el espíritu de Meléndez de alguna manera”. Dicho y hecho, así sucedió en la temporada 4.

De momento los fans esperan que en la segunda parte de la cuarta temporada de “The Good Doctor” el Dr. Meléndez vuelva a aparecer en pantalla, en especial porque el arco de Claire aún no se cierra del todo. Puede que incluso el actor esté presente en toda la temporada restante, pero eventualmente deberá decir adiós hasta que Shore y su equipo ideen otra forma de traerlo a la vida.

