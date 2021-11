Desde que Glassman ya no es el dueño ni director del St. Bonaventure, Shaun Murphy ha enfrentado varias dificultades y hasta el momento ha superado la mayoría de problemas, sin embargo, el último inconveniente lo llevó a cancelar su boda en el final de la mitad de la quinta temporada de “The Good Doctor”,

En ‘Expired’ (5x07), después de visitar un posible lugar para la boda, Shaun y Lea se encuentran con un terrible accidente automovilístico y descubren a Alma, una joven madre embarazada que ha resultado gravemente herida y necesita atención médica inmediata. A pesar de que la trasladan al hospital, la condición de la mujer empeora, y Shaun y los Dres. Lim y Jordan se ven obligados a adelantar el parto.

Aunque todo parece salir bien un medicamento vencido provoca la muerte del bebé y cuando Salen solicita discreción respecto a las causas del deceso Shaun pierde el control en la farmacia del hospital y rompe la medicina caduca. Lea trata de tranquilizarlo, pero Shaun no quiere escucharla porque siente que ella también lo traicionó. ¿Qué hizo su prometida?

¿POR QUÉ SHAUN CANCELÓ SU MATRIMONIO CON LEA?

Lea cambió las puntuaciones que los pacientes de Shaun realizaron sobre él y cuando Murphy se enteró enfureció. A pesar de su novia se disculpó y explicó sus razones, el protagonista de “The Good Doctor” no está dispuesto a perdonarla y al final de este episodio cancela su boda: “No puedo confiar en ti y no puedo casarme contigo”, le grita.

Mientras Glassman entra a consolarlo, Lea levanta del suelo el contrato del lugar de la boda que su prometido arrugó y se queda a un lado en total silencio.

Pero Shaun no estaba alterado por la traición de Lea y los medicamentos vencidos que ocasionaron la muerte de un bebé también se sentía solo, ya que su mentor y protector, Glassman decidió mudarse a las montañas.

De hecho, Glassman ya se había reunido con un agente inmobiliario para vender su casa, pero la llegada de su primera esposa, Ilana (Ann Cusack), cambió sus planes. Ella le pidió ayuda con una peligrosa enfermedad que sufría su nueva pareja, él accedió y salvó al hombre que tenía un tumor que presionaba la arteria carótida.

Luego, Glassman e Ilana hablan sobre la muerte de su hija Maggie, además, ella le aconseja que no se vaya y permanezca al lado de Shaun. “Quédate. Te hace ser mejor persona”, le recomienda. Y por lo visto en la última escena de “The Good Doctor” en el 2021 el médico no se separará de Murphy.

“¡Eres un mal padrino y un mentor terrible! Dijiste que nunca me abandonarías, pero eso es mentira. ¡Una mentira! ¡Eso es una mentira! ¿Por qué todos me mienten? ¿¿Por qué??” Le reclama Shaun. “Deberías haber estado dirigiendo el hospital. ¡Si lo hubieras hecho, el bebé no habría muerto!”

Glassman se sienta a su lado y susurra: “Estoy aquí. Te entiendo” y consigue que Shaun acepte su abrazo.

Shaun no puede perdonar a Lea por cambiar las calificaciones de sus pacientes (Foto: The Good Doctor/ ABC)