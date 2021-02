The Good Doctor se ha convertido en una de las series médicas más vistas después de Grey´s Anatomy. Cada nuevo capítulo, la historia original de Park Jae-bum deja al borde del asiento a los fanáticos, ya que las historias medicas que suelen mostrar, muchas de ellas basadas en hechos reales como la de las hermanas gemelas Jenny y Katie Kunkler.

Las siamesas fueron llevadas al hospital para un trasplante de riñón, pero para poder realizarles la operación que era sumamente vital. Debían ser separadas ya que se encontraban unidas por su cabeza.

La operación no era tan complicada y las chicas deciden realizarse la operación, sin embargo, luego de la operación Jenny se despierta, pero su hermana Katie permanecía en coma. Comenzando las dudas sobre si Katie viviría o no, además que Jenny también necesitaba un trasplante de corazón.

A partir de ese capítulo, muchos fanáticos se han comenzado a preguntar quienes fueron las actrices que se pusieron en la piel de estas gemelas siamesas en The Good Doctor .

¿QUIENES SON LAS ACTRICES QUE INTERPRETARON A JENNY Y KATIE?

Jenny y Katie Kunkler son interpretadas por las actrices Emily y Elizabeth Hinkler. En la vida real, aunque son hermanas gemelas, en realidad no están unidas y nacieron con una hora de diferencia.

En declaraciones a The Daily Iowan, Emily bromeó: “Siempre estamos pensando el uno en el otro”. “Describimos nuestra relación entre nosotros como si estuviéramos casados”, reveló.

“Nuestra relación es como un matrimonio antiguo sin sexo. Si Elizabeth se lastima, yo la cuidaré, le haré la comida, la lavaré”.

Las gemelas además de tener su trabajo conjunto en The Good Doctor, las chicas han hecho interpretaciones en New Girl, Modern Family, Jane the Virgin y Dream Corp.