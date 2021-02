“The Falcon and the Winter Soldier”, la próxima serie de Disney Plus, sigue al dúo homónimo interpretado por Anthony Mackie y Sebastian Stan mientras viajan por el mundo para combatir a los anarquistas que se les conoce como Flag-Smashers. Durante el medio tiempo del Super Bowl 2021, el programa reveló un nuevo tráilers con información importante de la serie de Marvel Studios.

El programa es parte de un nuevo capítulo para la Fase 4 del MCU, que iguala la calidad de producción de las películas presentadas como la Saga del Infinito. Tras los eventos de “Avengers: Endgame”, el programa trata sobre los aliados y amigos del Capitán América de Chris Evans enfrentándose a viejos y nuevos enemigos en el camino.

La Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel se retrasó lamentablemente debido a la pandemia de coronavirus, pero se está convirtiendo en una realidad por fin en 2021. El MCU también está cambiando de forma, con Marvel Studios aprovechando el servicio de transmisión de Disney + para lanzar una serie de programas de televisión.

El primero de ellos, “WandaVision”, ha demostrado ser un gran éxito, y marzo verá el lanzamiento del segundo programa “The Falcon & The Winter Soldier”. Por ello, los fans ya están emocionados por saber que aventuras mostrará en la pantalla chica, y aquí hay algunos datos que dejó el nuevo tráiler de la serie de Disney Plus y Marvel Studios.

LAS REVELACIONES DEL AVANCE DEL SUPER BOWL DE “THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER”

10. Sam y Bucky son interrogados por algo

Sam y Bucky son interrogados por algo (Foto: Disney Plus)

El tráiler del Super Bowl de “Falcon and the Winter Soldier” se abre con una toma que sugiere que Sam y Bucky están trabajando para algún tipo de agencia de espionaje, y se están presentando para un informe. La escena claramente se está interpretando en parte para la comedia, con la mujer no identificada que conduce la sesión tratándolos como una pareja casada en disputa.

Sin embargo, por muy divertido que esto pueda ser, la toma carece de nueva información; no hay logotipos en esta sala, ni la mujer lleva un cordón. Sin embargo, parece que está intentando que Sam y Bucky trabajen juntos, porque comienza preguntando a Bucky: “¿Por qué Sam te molesta?”, alegando este el inicio de su colaboración.

9. La aparición oficial de Madripoor

La aparición oficial de Madripoor (Foto: Disney Plus)

Varias fotos del tráiler están ambientadas en lo que parece ser una ciudad asiática futurista, y esta es muy probablemente la nación isleña ficticia de Madripoor. Las fotos del set de “Falcon and Winter Soldier” mostraban claramente la bandera de Madripoor, lo que sugiere que los dos Vengadores se dirigirán a esta infame ubicación de los X-Men.

Mejor descrita como la Cantina Mos Eisley de los cómics de X-Men, Madripoor es una isla tropical dominada por una sola ciudad que se divide en dos secciones: Hightown y Lowtown. Ambos son igualmente corruptos, y Hightown generalmente sirve como un paraíso fiscal utilizado por organizaciones criminales y terroristas.

La mayor parte de la acción parece estar en Hightown. Ciertamente es emocionante ver a Marvel integrar propiedades anteriores de Fox como Madripoor en el MCU tan rápidamente, y será interesante ver si hay alguna referencia a algunos de los residentes de Hightown en los cómics, muchos de los cuales están vinculados a Wolverine.

8. El Baron Zemo aún sigue de luto por su familia

El Baron Zemo aún sigue de luto por su familia (Foto: Disney Plus)

Daniel Brühl regresa como Baron Zemo, un villano clásico del Capitán América que hizo su debut en “Capitán América: Civil War”. Ha habido una intensa especulación sobre el papel de Zemo en “The Falcon and The Winter Soldier”, con algunos indicios de que podría terminar trabajando con Sam y Bucky. Pero el tráiler del Super Bowl confirma que el arco de su personaje continúa, y se muestra que Zemo todavía está de duelo.

El Memorial de Sokovia está escrito en serbio, el sustituto de Sokovian del MCU, y dice: “Un letrero en memoria de...” Una voz en off de Zemo confirma que sigue dedicado a librar al mundo de superhéroes, aparentemente sin la capacidad de aceptar la necesidad de los Vengadores incluso después de Thanos.

7. La icónica máscara del Baron Zemo

La icónica máscara del Baron Zemo (Foto: Disney Plus)

Algunos fanáticos de los cómics se sintieron decepcionados con la interpretación de Zemo en “Captain America: Civil War”, porque lo habían cambiado de manera bastante significativa y ni siquiera usaba su clásica máscara púrpura de los cómics. Pero parece que la película fue solo el comienzo de la historia de Zemo.

En el tráiler del Super Bowl de “The Falcon and The Winter Soldier”, los espectadores pueden vislumbrar esa máscara icónica. Marvel ha hecho de la máscara de Zemo una parte importante de la promoción del programa, y era solo cuestión de tiempo antes de que apareciera en un avance.

6. El grupo terrorista Flag-Smasher muestra sus máscaras

El grupo terrorista Flag-Smasher muestra sus máscaras (Foto: Disney Plus)

El barón Zemo no es el único villano de “The Falcon and The Winter Soldier”; el tráiler del Super Bowl muestra a un grupo de terroristas que se han puesto máscaras misteriosas. La mercancía de la serie ha confirmado que este es el logotipo de Flag-Smasher, tradicionalmente un terrorista opuesto al nacionalismo que lanzó una serie de ataques contra lo que llamó “símbolos del separatismo mundial”.

Eso, naturalmente, significa que odia todo lo que representa el Capitán América. El Flag-Smasher de MCU parece haber sido cambiado de género, y es un luchador lo suficientemente formidable como para darle al Soldado de Invierno una carrera por su dinero en una toma posterior.

5. Un misterioso evento militar

Un misterioso evento militar (Foto: Disney Plus)

Hay una breve toma de un evento militar importante, con varios soldados de pie con uniforme de gala. No se proporciona contexto para esta toma, pero una imagen posterior muestra a Sam Wilson en traje militar completo, posiblemente preparándose para entregar el escudo. Puede ser que esta sea en realidad una ceremonia en honor al Capitán América, y el gobierno de los Estados Unidos eligió su propio sucesor en lugar de Sam.

4. Sam Wilson observa el escudo del Capitán América

Sam Wilson observa el escudo del Capitán América (Foto: Disney Plus)

“Avengers: Endgame” terminó con Steve Rogers eligiendo a Sam Wilson como el próximo Capitán América, pero desafortunadamente parece que el gobierno de Estados Unidos tiene otras ideas. En verdad, Sam tendrá algunas dificultades para defender de manera sólida por qué debería ser el sucesor de Steve Rogers, simplemente porque probablemente esté ocultando el verdadero destino de Capitán.

La sección “In Memoriam” de “Spider-Man: Far From Home” sugirió que los Vengadores afirmaron que el Capitán América murió luchando contra Thanos, en lugar de revelar al mundo que habían descubierto cómo viajar en el tiempo. Y así, en lugar de honrar el deseo de Rogers, el gobierno de los EE. UU. Está listo para nombrar a su propio Capitán América: US Agent. Una toma en el tráiler ve a Sam Wilson con un traje militar mirando con tristeza el escudo. Es probable que le hayan dicho que lo deje.

3. El US Agent en el Super Bowl

El US Agent en el Super Bowl (Foto: Disney Plus)

Otra pieza de metraje reciclado muestra al US Agent haciendo su debut en el Super Bowl, ante los vítores de la multitud. Este es John Walker, la elección del gobierno de los Estados Unidos para el Capitán América. En los cómics, John Walker ha sido un héroe y un villano, inicialmente celebrado como el sucesor de Steve Rogers, pero se fue al límite cuando atacó brutalmente a un par de supervillanos, Left-Winger y Right-Winger, para vengar el asesinato de sus padres.

Esta es la tercera vez que Marvel incorpora el Super Bowl en sus trailers en un divertido toque meta; utilizaron una toma de un estadio desierto en el tráiler del Super Bowl de “Avengers: Endgame”, y esta misma toma del US Agent el año pasado mostrando que las cosas siempre vuelven en su universo.

2. Sam logra tirar el escudo no irónicamente

Sam logra tirar el escudo no irónicamente (Foto: Disney Plus)

Una de las tomas más emocionantes del tráiler del Super Bowl muestra a Falcon lanzando el escudo del Capitán América. Esta es en realidad la primera oportunidad hasta la fecha de Sam usando el escudo en acción, en lugar de entrenar con él o, muy probablemente, a punto de abandonarlo por no sentirse digno de su legado.

En los cómics, el US Agent demostró ser un Capitán América singularmente indigno, volviéndose un delincuente. Suponiendo que la historia se desarrolle de la misma manera en la MCU, esta toma puede ser hacia el final de la serie, con Sam agarrando un escudo cuyo legado ha sido manchado y reclamándolo como suyo.

1. Emily VanCamp vuelve como Sharon Carter

Emily VanCamp vuelve como Sharon Carter (Foto: Disney Plus)

“The Falcon and the Winter Soldier” presenta el regreso de Sharon Carter de Emily VanCamp, sobrina del gran amor del Capitán América, Peggy Carter. Algunos juguetes han confirmado que Sharon está huyendo por romper los Acuerdos de Sokovia en “Capitán América: Civil War”, cuando robó el escudo del Capitán América y las alas de Falcon para armar a los Vengadores fugitivos.

Si Sharon no desapareció cuando Thanos borró la mitad de la vida en el universo, entonces ella misma podría haber sido una fugitiva durante siete años. Además, si bien su historia no se exploró casi nada en las anteriores películas, en este nuevo tráiler se mostró una escena de acción demostrando que es una de las mejores agentes de S.H.I.E.L.D.