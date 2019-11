La segunda temporada de “The End of the F***ing World” está disponible en Netflix desde el 5 de noviembre. La comedia negra que se convirtió en un fenómeno mundial tuvo un final abierto, por lo que en la esta continuación sabremos lo que pasó con sus personajes. Si bien el tráiler de la serie parece ser revelador, no llega a descifrar el destino de sus personajes principales.

“The End of the F***ing World” es una serie original de la cadena británica Channel 4, inspirada en el cómic de Charles S. Forsman, donde un joven sociópata y una rebelde sin causa se embarcan en una road movie huyendo de todo y nada.

Lo mejor de serie de Netflix es la dinámica que se establece entre James Clearly (Alex Lawther), un psicópata en ciernes que quiere dar el paso definitivo de matar a una persona tras degollar animales, y Alyssa (Jessica Barden), una chica desagradable y enfadada con el mundo que desea escapar de su familia y, al mismo tiempo, encontrar a alguien que la comprenda.

Bonnie busca vengarse de James y Alyssa en la nueva temporada de “The End of the F***ing World”. (Foto: Netflix)

El final de la primera temporada de la serie (24 de octubre de 2017) fue lo más comentado en su momento por dejar abierta la historia para múltiples interpretaciones. El creador, Jonathan Entwistle, incluso comentó el final y las razones que los llevó a hacerlo tan ambiguo.

“Para quienes hayan leído el cómic, en el cómic la historia termina por completo. De hecho, hay un prólogo en el cómic que nunca grabamos, nunca escribimos, que lo hace ‘no ambiguo’, si eso tiene sentido. Creo que nosotros queríamos la oportunidad de poder continuar la historia, porque, cuando escribes... Empezamos a escribir la serie hace cuatro años y Netflix no existía del modo que existe ahora, así que, cuando juntamos el arco de la historia y nos acercamos a la estructura del cómic, tenía sentido terminarlo así”, señaló en 2018.

Ahora, con el arribo de la serie en la plataforma de streaming es necesario recordar ese comentado final. Sobre todo, si quieres empezar a ver “The End of the F***ing World” 2 inmediatamente.

Esto todo lo que debes recordar antes de ver la temporada 2 de la serie de Netflix.

La serie sigue a James, un chico que se define a sí mismo como psicópata; conoce a Alyssa, una chica que “odia a todo el mundo”. Ambos van al mismo instituto y tienen una vida aparentemente infeliz. Ella conoce a James tras discutir con una de sus amigas, esta prefiere hablarle por teléfono pese a que la tiene sentada en frente; esto molesta a Allyssa que antes de marcharse del grupo rompe el móvil de la joven. En ese momento se para frente a James y decide hablarle. Los jóvenes empiezan una relación de aparente noviazgo. La personalidad de James atrae a Alyssa mientras él solo piensa en cómo la mataría.

La serie sigue a James, un chico que se define a sí mismo como psicópata; conoce a Alyssa, una chica que “odia a todo el mundo”. (Foto: Netflix)

A medida que va avanzando la serie, los protagonistas se van enamorando; para él, Alyssa es el recuerdo de su madre, mientras que para ella James es el protector que nunca tuvo.

El final de la serie, tan comentado luego de verla, ocurre una tragedia que será resulta en la segunda parte de “The End of the F***ing World”. ¿Qué pasó al final? Con el fin de proteger a Alyssa de caer presa por todo lo que hicieron, James se aleja de ella y va huyendo por la playa. Mientras es perseguido, va recibiendo llamadas de Alyssa que, por supuesto, las ignora; en los segundos finales de la serie, antes que la pantalla se ponga negra, se logra escuchar un disparo. Hasta ahí, no se sabía el destino de James. Sin embargo, el tráiler de la segunda temporada lo muestra tirado en la orilla del mar con sangre en el cuerpo y su escopeta a un lado, mientras Alyssa llora desesperadamente.

¿QUÉ PASARÁ EN LA SEGUNDA TEMPORADA DE “THE END OF THE F***ING WORLD”?

Según hemos podido ver en el tráiler oficial de la temporada 2, “The End of the F***ing World” revelará finalmente el destino de sus personajes. El avance comienza con el cuerdo del final de la anterior temporada, en el que James era disparado.

Las nuevas imágenes muestran ahora el cuerpo de James ensangrentado, y Alyssa al lado suyo llorando. Instantes después, la protagonista decide hacer un cambio radical en su apariencia: se tiñe el cabello de rojo, se viste de novia y empieza a trabajar en un restaurante.

Luego, corren imágenes continuas de Alyssa, siempre con una cara que expresa melancolía, rabia, angustia. Finalmente, la protagonista de la serie está en su boda, aunque no se ve con quién se está casando, no muestra la felicidad de ese momento. Los segundos finales del avance, nos enseña una bala con el nombre de James.

Toda esta atmósfera nos llevaría a una aparente muerte del personaje. Pero, además del tráiler, el póster es aún más intrigante y a la vez revelador. En el afiche publicitario, se muestra a Alyssa con un vestido blanco, sola, sentada en una mesa y junto a ella una urna. ¿Serán los restos de James?