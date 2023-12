Incluso los finales deben empezar de algún modo. La aclamada serie de Netflix The Crown, que detalla la compleja vida de la familia real inglesa, acaba de estrenar su sexta y última temporada. Lanzada en la plataforma en 2016, la serie ha retratado la historia de la realeza en torno a la vida de la reina Isabel II; sin embargo, tras su muerte, el año pasado, se ha decidido terminar también con el drama detallando los eventos finales de la familia en los últimos 30 años. Esta última temporada se ha dividido en dos partes. Una primera tanda de cuatro episodios y el resto, que se estrenará en las próximas semanas. Desde los últimos días de la recordada princesa Diana hasta el romance de William y Kate. La serie quiere cerrar con broche de oro lo que siempre se buscó enfocar: el desencuentro entre el deber real y lo humano.

The Crown narra la vida de la reina Isabel II (interpretada por Imelda Staunton en sus últimos años), y todos los eventos importantes en su vida. Para la primera parte de la sexta temporada, da gran énfasis en los eventos que llevaron a la muerte de Diana, princesa de Gales (Elizabeth Debicki), tras su separación de Carlos (Dominic West). Vemos a la joven mujer rehacer su vida poco a poco, iniciando un íntimo romance con el empresario egipcio Dodi Al-Fayed (Khalid Abdalla), reflexionando sobre qué camino tomar en su vida, antes que un túnel en París sentencie su destino.

Elizabeth Debicki interpretó a Diana, la princesa de Gales, durante la temporada 5 y 6 de “The Crown” (Foto: Netflix)

A medida que The Crown se acercaba a eventos más modernos, era de esperarse las dificultades que podrían presentarse a la hora de narrar la historia. ¿Qué podría añadirse a uno de los sucesos más mediáticos como lo fue la vida de Diana y su muerte? ¿Qué podría decirse que no se ha dicho antes? Sin embargo, de alguna manera la serie solo debía mostrar lo que ha sembrado temporadas atrás. Los directores sabían que la atención recaería completamente en la princesa de Gales. Ella partió hace casi 30 años y el mundo la sigue amando. Esto no es una queja; Debicki es una muñeca. Con sutiles movimientos de su cabeza o miradas precisas, logra recalcar la esencia de Diana con poco esfuerzo. Carga consigo la misma elegancia que flotaba de la verdadera mujer.

Pero ojalá el resto de la serie pudiera destacar tanto como ella. Elegante, astuta, áspera. Esos son algunos sinónimos que pienso a la hora de recordar el diálogo de las temporadas antiguas. No obstante, varias de esas sutilezas se marchan en esta última temporada, dando paso a referencias obvias o sentimentalismos irreales.

Es comprensible, la muerte de la princesa todavía evoca misterio, pero tal vez se hubiera esperado que los guionistas, al momento de retratar conversaciones imaginarias, no recurran tanto a los clichés.

Todavía queda la segunda parte, pero al haberse enfocado durante esta parte solo en Diana es probable que vayamos con otro ángulo por completo para el final. Es algo irreal al haber dedicado tanto tiempo a construir el personaje de Isabel solo para cambiar el enfoque repentinamente en los últimos capítulos. Aunque también es comprensible, sabiendo que el personaje ya fue abordado casi por completo.

DATOS:

Esta es la primera parte de la sexta temporada, compuesta por cuatro episodios. El resto (y el final de la serie) se estrenará el 14 de diciembre.

compuesta por cuatro episodios. El resto (y el final de la serie) se estrenará el 14 de diciembre. The Crown es una de las series actuales más caras del mundo. La producción de un capítulo tiene un valor cercano a los 5 millones de libras (6.2 millones de dólares).

La producción de un capítulo tiene un valor cercano a los 5 millones de libras (6.2 millones de dólares). La serie está compuesta de seis temporadas, todas exclusivamente en Netflix. Cada una tiene 10 episodios.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.