En The Boys nos presentan otro concepto sobre los superhéroes. En esta serie de Amazon Prime Video, la mayoría de los integrantes de The Seven tienen hábitos muy oscuros que prefieren mantener en secreto para no afectar su imagen, pero el peor sin duda alguna es Homelander.

El líder de Los Siete es prácticamente Superman, pero solo por los poderes, ya que su ética y convicciones son completamente distintas, ya que lo único que busca es ser uno de los activos más importante de la corporación Vought International, y como tal únicamente quiere conseguir más poder.

Al principio de la serie, Billy Butcher fue presentado como el verdadero héroe y a pesar de ser un humano común y corriente, quiere luchar en contra de Vought y Los Siete. Pero, conforme avanzó The Boys, nos dimos cuenta que Butcher puede ser tan malo como Homelander .

Si bien es cierto, el personaje interpretado por Karl Urban no está ni cerca del número de víctimas de Homelander, ambos personajes tomaron decisiones muy oscuras, a tal grado que califican perfectamente como el villano de la serie.

¿REALMENTE BILLY BUTCHER ES EL VILLANO?

Si The Boys sigue al pie de la letra los comics sobre esta historia y es fiel al destino de cada uno de los personajes, entonces esto significa que Billy Butcher se convertirá en el verdadero villano de la serie y estará decidido a acabar con todos y cada uno de los Supers del planeta.

El plan destruiría incluso a aquellos con trazas del compuesto de forma indiscriminada, y en su búsqueda, Butcher demuestra estar totalmente dispuesto a matar a cualquiera de sus compañeros de equipo que se interponga en su camino.

Otra de las razones que lo llevan a querer acabar con todos es la muerte de Becca, ya que esta situación podría aplastar la poca simpatía que comenzó a construir por Ryan, así que también podría ir detrás de él. De hecho, Butcher podría estar en camino de convertirse en un villano en The Boys, y es difícil no ver las señales.

Solo queda esperar a ver lo que sucederá en la tercera temporada de The Boys y ver realmente si seguirán con la misma línea que el comic.

