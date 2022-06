Según la revista Variety, Amazon Prime Video confirmó que The Boys, la producción liderada por Eric Kripke ha sido renovada para una cuarta temporada. Aunque la tercera temporada sigue en curso, la serie ha mostrado ser tan popular que se ha asegurado más temporadas para contar toda la historia. Volverá el mismo reparto de antes.

Un detalle interesante es que la producción para la cuarta temporada tardará menos que la de la tercera, ya que la producción empezará nada menos finaliza de la actual temporada. Amazon se siente muy seguro por la popularidad de la serie, ya que han revelado al público estas palabras:

“Durante los primeros tres días de disponibilidad de la tercera temporada, la audiencia mundial de The Boys ha crecido un 17% con respecto a la temporada 2, y un 234% con respecto a la temporada 1. The Boys continúa superando los límites en la narración de historias mientras también entretiene y transmite una sátira social que se siente muy real. El mundo estilizado de la serie tiene un alcance global increíble y la audiencia del primer fin de semana es prueba de ello. Estamos inmensamente orgullosos del reparto y del equipo que ha generado una franquicia para Prime Video, y esperamos traer más de The Boys a nuestros clientes.”

Una explicación para entender el razón del éxito de la serie es la mejora vista en cada temporada. Aunque el guion no falla, los efectos especiales también se han tomado en cuenta, ya que el presupuesto ha subido con cada temporada para invertir en ese aspecto del show.

Eric Kripke, showrunner de The Boys, habló de la serie: “Estamos muy agradecidos con Sony, Amazon y, sobre todo, con los fans por abrazar la serie y permitirnos hacer más. Estamos encantados de continuar la lucha de Butcher y The Boys contra Homelander y Los Siete, así como comentar sobre el mundo loco en el que vivimos.” El creativo concluyó su mensaje con una frase que rápidamente asociarás al primer capítulo de la tercera temporada: “Además, esta es la primera vez en la historia que la explosión de genitales ha alcanzado su mayor éxito.”

La tercera temporada empezó el 3 Junio y está disponible en Amazon Prime video.

Tercera temporada de The Boys (Foto:Amazon)

