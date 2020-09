The Boys se ha convertido en la serie del momento. La historia original de Eric Kripke fue un éxito rotundo con su primera temporada, así que hace poco se acaba de estrenar la segunda entrega, pero de una forma mucho más diferente que lo acostumbrado por las plataformas de streaming.

El pasado 4 de septiembre, aterrizaron en Amazon Prime Videlo, los primeros tres capítulos y los cinco restantes serán emitidos semana tras semanas hasta su final que está programada para el próximo viernes 9 de octubre.

En estos nuevos capítulos, los protagonistas se encuentran escapando de la ley, cazados por los Super e intentando desesperadamente reagruparse y luchar contra Vought. Hughie (Jack Quaid), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) y Kimiko (Karen Fukuhara) se ocultan e intentan adaptarse a una nueva normalidad, mientras que no hay ningún rastro de Butcher (Karl Urban).

¿POR QUÉ THE BOYS 2 NO HA SIDO ESTRENADA EN SU TOTALIDAD?

The Boys ha alcanzado gran popularidad por contar la historia de unos superhéroes que no son para nada héroes. Sino, más bien, son seres horripilantes, siempre cometen actos violentos con tal de conseguir un beneficio y sin duda, no les interesa para nada salvar a la humanidad.

El final de la primera temporada dejó en estado de shock a los fanáticos, ya que la esposa de Billy Butcher (Karl Urban) está realmente viva y ha estado criando al hijo de Homelander (Antony Starr), el sádico líder de los Siete. Los seguidores se quedaron con ganas de saber más y esperando ansiosamente la segunda temporada.

Todos esperaban que los nuevos capítulos sean lanzados en un solo día, sin embargo, The Boys 2 ha adoptado una estrategia diferente: los primeros tres episodios llegaron a Amazon el viernes 4 de septiembre, pero las cinco entregas restantes se lanzarán semanalmente.

Un duelo entre Homelander y Stormfront parece inevitable (Foto: The Boys / Amazon Prime Video)

En una nueva entrevista con Collider , Eric Kripke explicó que la decisión de lanzar The Boys temporada 2 semanalmente vino de él y de los productores. ¿Por qué? "Nuestra sensación era que cuando se transmite los ocho a la vez, se convierte en un atracón de azúcar ", dijo Kripke.

“La gente lo quema en una semana o dos. Hay una cantidad intensa de actividad y luego se desvanece, y luego todos pasan a la siguiente cosa. Hay tantos momentos geniales en la temporada 2 que queremos darle tiempo para que se marine para que la gente pueda reflexionar sobre ello y hablar sobre ello antes de pasar a lo siguiente y tal vez solo estar en la conversación un poco más. Creo que un poco de anticipación para los fanáticos es saludable, creo que ayuda a la experiencia”.

Al difundir la temporada 2 de The Boys, Kripke y los productores se han asegurado de que su programa pueda permanecer a la vanguardia de la conversación actual de la cultura pop durante más tiempo de lo que podría haber llegado a todos los episodios a la vez.

No cabe duda que más allá de la estrategia, la historia bien realizada de los 7 ha marcado una nueva tendencia y se ha comenzado apoderado de las conversaciones de todos los usuarios. También le ha sumado un poco más de acción con la aparición de una nueva super Stormfront (Aya Cash).

TRAILER DE THE BOYS 2