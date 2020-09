Durante las doce temporadas de “The Big Bang Theory”, Johnny Galecki interpretó a Leonard Hofstadter, personaje que se caracterizaba por usar unos anteojos de montura oscura. Pero algo que intrigaba a los fans de la serie de la CBS en su momento era saber si sus lentes eran reales o no. Y el propio Johnny Galecki fue el encargado de revelar que las gafas no tenían lentes y explicar las razones detrás de ello.

En la ficción, que terminó en mayo del 2019, para el mejor amigo de Sheldon Cooper (Jim Parsons) sus anteojos son de vital importancia, ya que si ellos no ve casi nada. Algo que queda claro cuando su exnovia Priya (Aarti Mann) lo obligó a probar lentes de contacto y le fue tan mal que chocó accidentalmente con todos los que estaban en la cafetería de CalTech.

Pero ¿cómo este accesorio se volvió parte del personaje y por qué optaron por un marco sin lunas en lugar de unos lentes sin medida?

Una vez Leonard Hofstadter intentó usar lentes de contacto, pero no resultó nada bien (Foto: CBS)

En una entrevista con Huffington Post en 2017, Johnny Galecki relató que al empezar las grabaciones de “ The Big Bang Theory ” insistió que su personaje llevara anteojos y comenzó a llevar unos falsos al rodaje. Sin embargo, no contaba con que Jim Parsons fuera tan alto que al mirar hacia arriba el reflejo de los lentes no se viera bien en cámara.

Así que para poder seguir con su plan inicial el actor de 45 años decidió quitarle los lentes a sus gafas. “Ensayamos el primer episodio durante una semana y media, y cuando empezamos a filmar, dijeron: ‘Bueno, te vas a quitar las gafas, ¿verdad?’ Le dije: ‘No, quiero que Leonard use anteojos’. Dijeron: ‘Oh, pensamos que los usarías como Johnny para el ensayo toda la semana’. Rápidamente saqué los lentes y esa es la magia de la película detrás de eso”, recordó.

Pero tal como señala Screen Rant, esta fue una muy buena decisión, ya que así cada personaje principal de “The Big Bang Theory” tenía un elemento característico: Howard usaba dickies, Sheldon vestía ropa de varios colores, Raj utilizaba chalecos, y Leonard tenía anteojos.