A lo largo de las 12 temporadas, Sheldon Cooper se convirtió en el personaje más querido de los televidentes y a pesar, que siempre fue el más insoportable de todos, muchos fanáticos se han preguntado por qué Penny, Leonard, Amy, Howard, Bernadette y Raj lo soportaban tanto.

No cabe duda que el personaje Jim Parsons siempre fue difícil de tratar, pero a pesar de eso, siempre hacía reír a todos con su peculiar forma de actuar, pero para las personas que realmente pasaban tiempo con él, siempre fue muy molesto y hasta en muchos casos, hizo rabiar a sus amigos.

Teniendo en cuenta la cantidad de veces que Sheldon molestó, degradó y lastimó a sus amigos, es curioso qué ellos siempre lo toleraron y lo perdonaron. En esta nota te contaremos por qué ellos siempre estuvieron a su lado a pesar de su forma de actuar.

¿POR QUÉ SIEMPRE TOLERARON EL COMPORTAMIENTO DE SHELDON COOPER?

Bernadette lo resumió en la temporada 5 en el episodio 21 titulado “La excitación de Hawking”. En este capítulo, Howard aprovechó el entusiasmo de Sheldon por conocer a Stephen Hawking exigiéndole que hiciera tareas humillantes. Esto no le gustó a Bernadette; cuando Howard trató de justificar sus acciones, señalando que Sheldon también puede ser malo, ella le dice: "Sheldon no sabe cuándo está siendo malo porque la parte de su cerebro que debería saberlo está recibiendo un calzoncillo del resto de su cerebro . "

En retrospectiva, esto tiene sentido y es algo en lo que Leonard había sabido durante años. Incluso cuando Sheldon lo fastidiaba en casi todo momento y él apenas recibía gratitud por todos los favores que le había hecho, Leonard sabía que su amigo no lo estaba haciendo deliberadamente para hacerle la vida difícil.

CBS prepara una nueva serie basada en The Big Bang Theory (CBS )

Penny también entendió esto, ya que solía señalar que Sheldon no tendría ni idea cuando se trataba de las emociones de otras personas. En la temporada 8, episodio 18 titulado “La aceleración de la intimidad”, Sheldon se sinceró sobre querer leerle la mente de las personas porque malinterpreta los sentimientos de los demás y eso generalmente lo pone en una situación complicada; esto demuestra que conoce su problema de personalidad y espera resolverlo.

Esta idea se abordó una vez más en el final de temporada de The Big Bang Theory titulado “El síndrome de Estocolmo”, donde Amy reprendió a Sheldon por ser egocéntrica en medio de la crisis variable por la que estaban pasando otros miembros del equipo. Ella le contó la cruda verdad de que sus amigos solo lo toleran porque son buenos amigos y entienden que él no se da cuenta de lo que está haciendo; si no fuera por ellos, lo habrían dejado hace mucho tiempo. Esto dio como resultado que Sheldon reflexionara sobre su comportamiento y, finalmente, lo compensara cuando hizo un saludo especial a sus amigos durante su discurso del Premio Nobel. Se desconoce si su comportamiento hacia su tripulación cambió o no después de eso, pero está claro que a pesar de sus malas tendencias, tiene un grupo sólido que lo acepta por lo que es.

VIDEO RECOMENDADO

“The Big Bang Theory”: los momentos cruciales de la temporada final

"The Big Bang Theory": los momentos cruciales de la temporada final