La historia de The Big Bang Theory inició mostrando la amistad entre Leonard y Sheldon, pero todo cambia con la llegada de Penny. Poco a poco se fue integrando al grupo, se convirtió en amiga de Howard y Raj. Temporadas después se sumaron Bernadette y Amy.

Es así que el grupo estaba completo, pero sin duda, la amistad entre el físico experimental y la novia de Leonard se volvió única. Sheldon y Penny llegaron a tener una amistad muy cercana a pesar de ser polos opuestos y algunos incluso podrían argumentar que su relación fue la mejor de todos. ¿Pero por qué?

En esta nota te vamos hacer un listado de 10 razones por la cuál la amistad entre Sheldon y Penny fue la mejor de The Big Bang Theory .

10. RARA VEZ NECESITABAN ALGO EL UNO DEL OTRO

Ellos siempre se necesitaron y así reció su amistad (Foto: CBS)

Ni Sheldon ni Penny realmente necesitaron algo del otro que no pudieran obtener sin pasar el rato. Sin embargo, todavía lo hicieron. Vivían vidas muy diferentes con sistemas de creencias y prioridades muy diferentes. Entonces, cuando se juntaron, fue totalmente por razones desinteresadas, incluso si no siempre pareció así.

9. TUVIERON CONVERSACIONES SERIES EN LUGARES EXTRAÑOS

Penny y Sheldon tuvieron grandes conversaciones en lugares raros (Foto: CBS)

Ya sea mientras Sheldon estaba enfermo en la cama, se encontraron en el cuarto de lavado de la planta baja o mientras subían las escaleras hacia el apartamento, él y Penny siempre parecían tener las mejores conversaciones de corazón a corazón en las situaciones más extrañas.

¿Recuerdas aquella vez que la pandilla le dio a Sheldon una fiesta de cumpleaños sorpresa y él entró en pánico y se escondió en el baño? Penny fue la única capaz de comunicarse con él y hablar sobre sus inseguridades, incluso si estaban pasando el rato incómodamente en el baño.

8. LA CANCIÓN DE SUAVE GATITA

Penny era la única otra persona a la que Sheldon le permitió cantarle esta canción sagrada que su madre solía cantarle cuando era niño. Por lo general, era para calmarlo cuando estaba enfermo y ayudarlo a que se durmiera.

7. SHELDON SE PREOCUPABA POR PENNY

Sheldon y Penny eran grandes amigos (Foto: CBS)

A pesar de que aprovecharía cada oportunidad para insultar su inteligencia, Sheldon claramente se preocupaba por Penny. Siempre trataba de ayudarla cuando sabía que ella estaba deprimida o enfrentaba un dilema, incluso si podía parecer condescendiente y molesto a veces mientras lo hacía.

Por lo general, la golpeaba con lógica y razón, lo que a veces le abría los ojos a una perspectiva que no había considerado.

6. PENNY SE PREOCUPADA POR SHELDON

Ello siempre se ayudaron (Foto: CBS)

Así como Sheldon se preocupaba por Penny, ella también se preocupaba profundamente por él, incluso si a veces parecía fría. Ella se quedaba con él cuando estaba pasando por algo difícil, como su ruptura con Amy, e intentaba ayudarlo con temas como las relaciones románticas y las cosas que él podría haber hecho para molestar a Amy de las que no se había dado cuenta.

5. HABÍA UN RESPETO MUTUO

Ellos eran polos opuestos y a pesar de eso eran grandes amigos y se respetaban mucho (Foto: CBS)

La pareja se respetaba mutuamente, aunque no siempre lo demostraban. Sheldon nunca admitiría que admiraba a Penny por su capacidad para vivir con tanta libertad, sin ansiedad y sin preocuparse por las cosas como él.

Mientras tanto, Penny admiraba el intelecto superior de Sheldon, la forma racional e imparcial en que podía ver cualquier situación y su increíble confianza en sí mismo.

4. SE COMPLEMENTABAN

Penny y Sheldon (Foto: CBS)

Sheldon y Penny no podrían ser más diferentes entre sí. Sheldon era un geek auténtico y autoproclamado que amaba la física, la ciencia, los cómics, Star Wars y Star Trek . No prestó atención a otras culturas pop, apariencias externas, fiestas o bebidas.

Penny, por otro lado, era una fiestera que tenía el vino fluyendo todas las noches. Le importaba cómo se veía y la ropa que usaba y no sabía la diferencia entre Star Wars y Star Trek , y, francamente, no le importaba. La academia tampoco era su fuerte. Pero como dicen, los opuestos se atraen, incluso cuando se trata de amistades.

3. PENNY AYUDÓ A SHELDON A CONVERTIRSE EN MEJOR PERSONA

Penny ayudó a Sheldon a ser mejor persona (Foto: CBS)

No es ningún secreto que Sheldon era socialmente incómodo y tenía problemas para captar las señales sociales. No entendía el sarcasmo, se lo tomaba todo literalmente y no era capaz de formar vínculos significativos con los demás.

Pero Penny lo ayudó a abrirse mucho. Junto con Leonard, intentaron ayudarlo a comprender cómo y cuándo la gente usa el sarcasmo. Penny lo ayudó a comprender cómo podría hacer sentir a Amy o qué le gustaría a ella. En general, Penny ayudó a Sheldon a convertirse en una mejor persona.

2. SHELDON SIEMPRE FUE SINCERO CON PENNY

Sheldon fue muy directo con Penny (Foto: CBS)

A veces, todo lo que una persona necesita es que alguien sea sincero con ellos y les diga las cosas como son. Mientras que otros podrían tratar de eludir el problema, tomar partido o decirle a Penny que tenía razón cuando claramente no lo estaba, Sheldon siempre abordó los consejos desde una perspectiva completamente lógica.

Penny nunca tuvo que preocuparse si Sheldon tenía una agenda oculta. Lo que dijo fue lo que quiso decir y, a veces, eso significaba darle un valioso consejo que nunca recibiría de nadie más, o que podría parecer ofensivo si viniera de alguien más que de él.

1. PENNY FUE EL CABLE A TIERRA ENTRE SHELDON Y LEONARD

Penny fue cable a tierra en la amistad entre Sheldon y Leonard (Foto: CBS)

Si bien se suponía que Sheldon y Leonard eran mejores amigos, su amistad podría no haber durado tanto como lo hizo sin Penny como amortiguador. Ella no solo servía como intermediaria entre ellos durante las disputas, sino que su apartamento era un respiro para Leonard cuando estaba harto de Sheldon o para Sheldon cuando necesitaba alejarse de Leonard.

Tanto Leonard como Sheldon confiaban en Penny y se sincerarían con ella sobre el otro. A pesar de que podía ser una matona para ellos , en muchos sentidos, era sus mejores amigas.

