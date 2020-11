A pesar de que ha pasado más de un año desde el final de “The Big Bang Theory” la serie de CBS continua dando que hablar por las características de sus personajes, algunos errores de continuidad o incluso por detalles que no tienen sentido.

Penny (Kaley Cuoco), a lo largo de las 12 temporadas, se convirtió en uno de los personajes más importantes y queridos de la ficción; sin embargo, hay cosas en el desarrollo de su historia que no tienen mucho sentido. Screen Rant compartió una lista con alguno de estos detalles.

1. ENVIÓ A SUS NUEVOS VECINOS A HABLAR CON SU EX

Poco después de mudarse al frente de Leonard y Sheldon en el primer capítulo de “The Big Bang Theory”, Penny le pidió a sus nuevos vecinos, que hasta ese momento eran unos desconocidos para ella, que fueran por un televisor a casa de su exnovio.

Penny le pidió ayuda a unos desconocidos (Foto: CBS)

2. SE APROVECHÓ DE LEONARD Y SHELDON

Durante los primeros episodios Penny prácticamente vivía de sus vecinos, consiguió la clave del WiFi, consumía su comida, dejaba que ellos pagaran aunque ella tenía un trabajo. Esto no tiene mucho sentido considerando que se proyectaba como una mujer inteligente e independiente.

Además, es comprensible que Leonard le diera todo lo que ella pidiera porque estaba enamorado, pero ¿cuál era la razón de Sheldon?

En los primeros episodios se aprovechó de sus vecinos (Foto: CBS)

3. DEJÓ DE SER DESCUIDADA

En los primeros episodios de se mostró a Penny como alguien desordenada y desorganizada, lo que casi le causa un ataque a Sheldon. Pero después de eso, su departamento siempre estuvo en buen estado. ¿Sheldon y Leonard se encargaban de eso?

¿Quién ayudaba a Penny a mantener ordenado su departamento? (Foto: CBS)

4. SU COMPORTAMIENTO CON AMY

Amy Farrah Fowler trabajó muy duro para convertirse en la mejor amiga de Penny porque la veía como una chica sexy y popular. No obstante, al principio Penny no buscaba la amistad de la novia de Sheldon, al parecer porque no era alguien cool.

Amy y Penny se convirtieron en buenas amigas (Foto: CBS)

5. SALIÓ CON STUART

Antes de Leonard, Penny salía con chicos atléticos y musculosos, así que no tenía mucho sentido que saliera con Stuart, el tímido dueño de la tienda de cómics.

Stuart salió con Penny (Foto: CBS)

6. ROBÓ ROPA DE LAS DONACIONES

Cuando se reveló que Penny fue la típica chica mala de la escuela Bernadette y Amy sugirieron que para compensar su comportamiento pasado debía donar ropa a los más necesitados. Ella accedió, pero en lugar de regalar las prendas de vestir, escogió botas y suéteres. Penny podía ser egoísta, pero no iba con su personalidad.

¿Por qué Penny robó ropa que debía donar? (Foto: CBS)

7. SENTIRSE SEGURA DE LEONARD

Aunque su historia de amor pasó por varios buenos y malos momentos al final se casaron, pero a pesar de que ella también le pidió matrimonio en una ocasión, siempre se sintió segura de él.

A pesar de todos los altibajos Penny y Leonard se casaron (Foto: CBS)

8. ARRUINÓ LA BODA DE RAJ

La intención de Penny y Bernadette era ayudar a Raj, pero en lugar de eso, revelaron información sensible sobre su amigo y asustaron a su prometida. Considerando que Penny era muy cercana a Raj no tiene sentido que arruinara las posibilidades de su amigo.

Penny arruinó las posibilidades de Raj (Foto: CBS)

9. SU TRABAJO

Penny dejó su sueño actoral y se convirtió en una representante de ventas de una empresa farmacéutica, y aunque le iba bastante bien, la mayor parte del tiempo en su apartamento bebiendo vino y comiendo sin cesar con los demás.

¿En qué momento trabajaba? (Foto: CBS)

10. SU EMBARAZO

En la temporada 12 de “The Big Bang Theory”, Penny le confesó a Leonard que no quería tener hijos, pero sin que se mostrara en qué momento cambió de opinión al final de la serie se reveló que estaba embarazada.