The Big Bang Theory es una de las sitcom más exitosa de los últimos doce años, así que las aventuras de Penny , Leonard, Sheldon, Raj, Howard, Bernadette y Amy siguen presentes en la memoria de todos sus fanáticos que recuerdan cada uno de los 279 capítulos que se dieron a lo largo de las 12 temporadas de la serie que tuvo su final en mayo de 2019.

Uno de los episodios que causó mucha sorpresa a los fans fue al final de la cuarta temporada cuando Penny y Raj terminaron juntos en la cama de Leonard. Ambos se quedaron bebiendo vino y conversando sobre las relaciones que habían tenido hasta ese momento, además, brindaron por la amistad, sin imaginar que después acabarían estando juntos.

Al día siguiente, Sheldon, Leonar y Howard fueron testigos de esta situación. Aunque el programa terminó la temporada con ese suspenso, los fanáticos esperaron hasta la temporada 5 para saber realmente que sucedió entre ellos.

¿QUÉ FUE LO QUE REALMENTE SUCEDIÓ ENTRE PENNY Y RAJ?

Antes que se acabe el capítulo final de la temporada 4, Penny le dice a sus amigos que “no es lo que parece” y esto dejó una gran interrogante entre los fanáticos de The Bing Bang Theory .

Entonces, ¿Penny y Raj realmente tuvieron intimidad? Aparentemente no, pero no porque no quisieran. Raj le explicó a Penny que ellos “No tuve sexo en el sentido convencional”. Estaban a punto de seguir adelante con la acción, pero Raj tuvo dificultades para ponerse protección; Penny tratando de ayudar no ayudó en absoluto, ya que hizo que Raj terminara antes incluso de comenzar.

Raj y Penny terminaron juntos al final de la cuarta temporada (Foto: CBS)

Si las cosas hubieran sido de otra manera, Raj podría haber salido al menos adecuadamente con Penny, pero como esa no era la trama, desde entonces, este incidente nunca se volvió a mencionar en The Big Bang Theory ; esto tiene sentido considerando que Penny y Leonard finalmente volvieron a estar juntos y se casaron. Al final del programa, se reveló que los Hofstadters están esperando su primer hijo juntos . En cuanto a Raj, todavía tiene la esperanza de que su alma gemela esté ahí fuera.

