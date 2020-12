La primera temporada de “ Selena: La Serie ”, se centran en la infancia poco común de Selena Quintanilla, los esfuerzos de su padre por triunfar en el mundo de la música con su banda familiar, los sacrificios que hicieron para cumplir sus sueños y su meteórico ascenso a la fama.

A pesar de la complicada situación económica que enfrentó la familia Quintanilla, poco a poco los esfuerzos dan resultados y Selena y los Dinos pasan de las bodas a las presentaciones en locales y finalmente a conciertos multitudinarios.

Suzette Quintanilla, la hermana de la difunta Selena, habló con Deidre Behar de ET sobre lo que hace que esta serie con Christian Serratos sea tan especial y en qué se diferencia de la película biográfica de 1997 protagonizada por Jennifer Lopez.

“La diferencia es que la serie trata sobre el viaje real de nosotros como familia, luchando por comprender y descubrir esta parte musical de nosotros que realmente no nos dimos cuenta de que teníamos”, explicó Suzette. “Mucho del crecimiento de Selena y Los Dinos, básicamente, y el viaje. Me gusta llamarlo el viaje de mi vida, el viaje de la vida de nuestra familia, de verdad”.

Christian Serratos asegura que el acercamiento de la familia a la producción hizo que su trabajo mejore. (Foto: Cortesía / Netflix).

LAS LAGRIMAS DE SUZETTE QUINTANILLA

Durante esta misma entrevista, la baterista de 53 años confesó que no pudo contener las lágrimas cuando vio la escena en donde el actor Ricardo Chavira (quien interpreta al patriarca de los Quintanilla) enseña a las versiones infantiles de los hermanos a tocar y escuchar música nueva.

La hermana de Selena aseguró que su padre siempre trató de entrenar su oído y de hacer crecer su panorama musical. “Son las escenas más viejas las que realmente me atrapan”, dijo.

“Hubo un par de escenas de la serie en las que comencé a llorar porque literalmente fueron precisas. Hay una en la que mi hermana canta ‘Feelings’ y yo comencé a llorar porque me hizo retroceder en el tiempo”, aseguró.

Selena y Suzette Quintanilla en una foto del recuerdo. (Instagram)

Suzette explicó que la serie de Netflix fue sumamente especial para ella pues enseña el viaje que hicieron los hermanos con la cantante y lleva a un punto más personal la vida de la Reina del Tex-Mex, “esta serie trata más sobre todas las preguntas, las pequeñas cosas que los fanáticos de Selena se han estado preguntando a lo largo de los años”, aseguró.

Si bien han pasado más de dos décadas desde que la familia perdió a Selena, revivir su vida sigue siendo un viaje agridulce.

“También fue muy triste porque ella no está aquí, así que fueron esos pequeños momentos, como, esto fue realmente genial y luego te das cuenta de que ella no está aquí. Ella es la que ya no forma parte de este trío”, dijo. “Tuvo muchas emociones encontradas, en todo caso. Siempre estaré agradecido y estoy agradecido por la plataforma que Netflix puede brindarnos, para poder hablar sobre esta serie. No creo que mucho la gente se da cuenta de que este tipo de plataforma no se le da a todos, especialmente a nosotros como mexicano-estadounidenses “.

