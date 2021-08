Por Carlos “McVicious” Moya – Surtido.pe

El 13 de agosto llegará a Amazon Prime Video, la cuarta y última película de la franquicia Rebulid of Evangelion, además entrarán las 3 películas previas, para que puedas armar tu maratón completa y (por fin) comprender la obra de Hideaki Anno.

Poster oficial de la cuarta película de Evangelion

Aprovechando esto, repasemos algunas opciones de anime legal que podemos ver en Netflix y Amazon Prime Video. No cuento Crunchyroll o el recientemente lanzado, Funimation, ya que son servicios netamente destinado para ver anime.

Para empezar, si estás queriendo ver el anime original de Evangelion, lo podrás ver en Netflix, ahí también están las películas originales. Otro de los animes que podrás encontrar en la marca roja, es Demon Slayer, una de las últimas producciones más vistas en el mundo. Otro anime nuevo que podemos encontrar en Netflix es Record of Ragnarok, obra donde los humanos deberán pelear por su existencia, al retar a los dioses y donde deberemos escoger a nuestros 10 campeones para enfrentar al equipo contrario, conformado por Zeus, Hércules, Thor y más deidades.

En The Seven Deadly Sins, conoceremos a los 7 pecados capitales, los cuales salvaron a la tierra hace tiempo y deberán reunirse nuevamente para volver a salvarnos de los demonios. Finalizo con Shokugeki no Soma: Food Wars!, anime de cocina, donde jóvenes de todo el mundo buscarán perfeccionar sus técnicas culinarias y donde ganarán experiencia mediante “batallas culinarias”, puntos bonus por incluir un plato peruano en sus episodios.

Los siete pecados capitales

Si nos vamos a Amazon Prime Video, podemos encontrar Fire Force, anime donde los bomberos combaten los incendios, generados por “demonios”, para balancear el poder, los bomberos seleccionados cuentan con poderes, donde pueden controlar el fuego en sus diversas formas.

Fire Force

Si buscas recordar tu infancia, podemos ver Rayearth: Las Guerreras Mágicas, donde 3 colegialas son transportadas a un mundo mágico, donde deberán autodescubrir sus fortalezas y salvar Zéfiro.

Por otro lado, puedes ver la versión original de Shaman King, anime que tendremos su remake dentro de poco en Netflix.

Si bien Amazon Prime Video no tiene un catálogo actual como el de Netflix ofrece algunas joyitas clásicas que nos recordarán nuestra infancia.

VIDEO RECOMENDADO

Roger Nájar se reunió con Guido Bellido.