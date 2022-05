Más oscura y espeluznante. Después de una larga espera, de casi tres años, los fanáticos de Stranger Things podrán ver nuevos episodios de la serie con grandes dosis de terror físico que se verá encarnado en ‘Vecna’, el nuevo villano antropomorfo, y el modo de asesinar a sus víctimas hasta dejarlas irreconocibles. Estas nuevas situaciones también emocionan al elenco conformado por Maya Hawke (Robin), Joe Keery (Steve), Natalia Dyer (Nancy) y Joseph Quinn (Eddy), quienes cobran mayor relevancia en esta entrega.

Se abordan varios temas sensibles en esta primera parte de la cuarta temporada, como el bullying, el fanatismo religioso, traumas postraumáticos, estigmas y más. Todo en una sociedad que vive creyendo que su pueblo está maldito. Al mismo tiempo, ‘Eleven’ intenta encontrar respuestas de su niñez y recuperar sus poderes; es consciente de que solo ella puede enfrentar lo que sea que pone en peligro a Hawkins.

Luego de una hora y media de espera, llegó mi turno para entrevistarlos. Sus rostros traducían el agotamiento de una larga jornada de promoción a nivel mundial. Pero mostraron genuinas intenciones de platicar sobre la evolución de sus personajes que no solo han madurado sino que son más inteligentes para atar cabos sueltos y tomar decisiones que protejan a los suyos en la serie.

Las pesadillas continúan en Hawkins y hay mucho horror físico y oscuridad en esta nueva temporada.

Joe (J): Sí, pero fue muy divertido, me recordó mucho a la primera temporada, respecto al tono. Pero tienes razón, están yendo aún más lejos en esa dirección del terror. Lo primero que se me viene a la cabeza es que los cuatro trabajamos juntos mucho tiempo y los sets en los que actuábamos eran directamente de películas de horror; además, hay increíble atención al detalle, los accesorios son increíbles, es casi como si te transportara.

De hecho, no esperaba que el CGI (gráficos de computadora en 3D) fuera tan impactante.

(J): Sí, este año se han esforzado, es muy intenso.

Natalia y Joe, ¿cómo fue trabajar con los niños creciendo tan rápido? Los conocieron cuando eran casi ‘bebes’.

Natalia (N): ¡Sí!, eran ‘bebes’.

(J): Definitivamente eran ‘bebes’.

(N): Es una locura, ahora son todos adultos y se han convertido en personas muy geniales, en artistas y actores de gran talento. Verlos llegar a ser actores tan grandes es realmente encantador.

¿Eran distintos los horarios por ser niños?

Maya (M): Hubo un tiempo cuando estábamos filmando en el que ellos eran niños, así que solo actuaban en horas limitadas, lo que significaba que también nosotros solo trabajábamos en sus horas limitadas.

(J): Nos quedábamos haciendo la cobertura en el quiosco.

(M): Pero creo que nuestras horas de trabajo eran mucho mejores en la tercera temporada, porque hacíamos una toma y luego nos íbamos a casa (risas).

¿Qué fue lo más difícil de grabar en la pandemia?

(M): Probablemente el no poder comer juntos; al menos para mí fue la sensación de separación.

(N): ¡Oh, sí!

(M): La separación con el equipo también. Éramos una especie de trabajadores sin mascarillas, pero también estaban los trabajadores que sí las utilizaban, y esa división afecta mucho más.

(Joe recuerda una escena divertida sobre las mascarillas: llegaron al punto de no reconocerse en plena filmación. Intercambian anécdotas y risas, no dejan de hablar, parecen niños en la hora del recreo).

(J): Es gracioso que lo menciones, yo vi a Ben. ¿Ustedes conocen a Ben? Es el director de SXF (efectos especiales). No lo reconocí para nada. Literalmente, ¡no lo reconocí! y él estaba como “hey, ¡soy yo, Ben!”. “¡Oh, Dios mío! Es que nunca te había visto sin la mascarilla puesta”, le dije.

(M): ‘¿En serio eres tú? ¡Ponte la mascarilla!’ (risas).

(N): Sí, fue muy loco.

Joseph (JP): Uno lo lamentaba por el equipo, porque tenían que, ya sabes (utilizar en todo momento las mascarillas). Realmente, hay un trabajo duro en el set.

(J): Y también…

(JP): ¿Sabes? Tener eso puesto era (incómodo).

(“Sí, me lo imagino”, interrumpo la conversación, su ‘hora de recreo’, porque ya me queda solo un minuto de los cinco que tengo para entrevistarlos. Enmudecen y sus miradas me dicen “lo sentimos”).

Maya, ¿qué tan importante es resaltar temas como el bullying?

(M): Dios, no había pensado en ello. (Se toma unos segundos). Especialmente en la historia de California se hace mucho hincapié en que la violencia genera más violencia y, para mí, Stranger Things siempre ha tenido corazón. Noté una metáfora sobre la adolescencia y el mundo al revés. Este lado era oscuro, como la depresión que puede surgir en la adolescencia. Además, están todas las hormonas (efervescentes) y las nuevas sensaciones del temor de llegar a la edad adulta, y como adolescente tienes que abrirte camino a través de esta especie de marea negra, navegar por todos esos sentimientos y, con suerte, derrotar a la bestia (los miedos), sobrevivir y convertirte en un adulto. Igual, ser adulto es miserable de otras maneras, pero es menos intenso que sentir un tenedor en tu corazón constantemente. La serie abarca estos problemas que los niños están tratando continuamente.

¿Cómo será esta temporada para los fanáticos?

(M): Más oscura.

(N): Más terrorífica.

(J): Más larga.

(JP): Más espeluznante.

(J): Perfecta.

AUTOFICHAS

“Soy Maya Hawke, tengo 23 años. Actriz, cantante y modelo. Hija de los reconocidos actores Uma Thurman e Ethan Hawke. Hice mi debut en la pantalla como ‘Jo March’ en la adaptación de Mujercitas de la BBC. Ahora doy vida a ‘Robin Buckley’ desde 2019″.

“Soy Joe Keery, tengo 30 años. Conocido por mi papel de ‘Steve Harrington’ en Stranger Things. Estudié Interpretación en la Universidad DePaul. También tengo una banda, Post Animal, soy guitarrista y cantante. Mi familia tiene ascendencia irlandesa, inglesa y escocesa”.

“Soy Natalia Dyer, tengo 27 años. Actriz que le da vida a ‘Nancy Wheeler’. Debuté en 2009 en la película de Hannah Montana. Estudio en la Universidad de Nueva York. También actué en filmes como After Darkness (2014) y Mountain Rest (2018)”.

“Soy Joseph Quinn, tengo 29 años. Actor británico. Comencé mi carrera interpretando a Arthur Havisham en la serie de televisión Dickensian. También aparecí en Game of Thrones como un soldado Stark. Hoy interpreto a ‘Eddy’, un personaje clave para Stranger Things”.

