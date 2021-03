Stranger Things se ha convertido en una de las series de ciencia ficción más exitosa de los últimos años. La historia de los mejores amigos que luchan contra el demogorgon se estrenó en 2016 a través de Netflix y hasta el día de hoy se ha posicionado como una de las más vistas.

Pero como es sabido por todos, la historia creada por los hermanos Duffer está ambientada a los años 80 y en más de una ocasión, los creadores han dicho que se han inspirado en The Goonies de Richard Donner.

No solo esta película ha sido inspiración para los creadores de Stranger Things, sino también Stephen King, John Carpenter y George A. Romero.

En esta nota te vamos a contar cuales son las referencias más cercanas de la serie de los hermanos Duffer con la película de Richard Donner que se estrenó en 1985.

1. THE GOONIES INSPIRÓ LA TRAMA DE STRANGER THINGS

Sin embargo, cuando finalizó el rodaje de la película, los nostálgicos fans convirtieron este inmueble en un centro de reunión. (Fotos: fancaps.net)

Stranger Things sigue a una pandilla muy unida de preadolescentes que se encargan de investigar una serie de misterios que involucran a su ciudad. Mientras que los niños de Hawkins se enfrentaron a riesgos más altos, las jóvenes figuras que buscaban el tesoro de One-Eyed Willy en Oregon también enfrentaron una parte justa del peligro.

Ambos grupos demostraron valentía para su corta edad y tenían cualidades admirables en lo que respecta a la lealtad y la amistad.

2. LOS PERSONAJES DE STRANGER THINGS TIENE SIMILITUDES CON LOS DE THE GOONIES

Jerónimo Pimentel reflexiona sobre la exitosa serie de Netflix "Stranger Things" desde su lugar como espectador peruano. (Foto: Difusión)

Los personajes de Mikey, Chunk, Mouth y Data se pueden ver a través de las caracterizaciones de Mike, Dustin, Lucas y Will. El personaje de Finn Wolfhard, Mike, en particular, se inspiró en Mikey en The Goonies . No solo comparte nombre e iniciales, sino que emerge como uno de los líderes del círculo. Al igual que Mikey, Mike sirve como el engranaje que mantiene unida a la pandilla incluso en los desafíos más difíciles.

Stranger Things también hace la misma jugada que The Goonies al incorporar a los hermanos mayores a sus aventuras. Mikey obligó a su hermano Brandon, a involucrarse en la búsqueda del tesoro. A su vez, Andy y Stef se unieron a la misión junto con los demás. Aunque Mike de Stranger Things no tiene un hermano mayor, sí tiene a Nancy, quien se involucró en el drama a través de su hermano. Por supuesto, el hermano mayor de Will, Jonathan, también se enfrenta voluntariamente a las amenazas del Upside Down. Para completar el trío adolescente de Stranger Things de la misma manera que The Goonies , Steve Harrington se convirtió en un aliado vital a pesar de su desgana inicial.

3. SEAN ASTIN PROTAGONIZÓ THE GOONIES Y HA SIDO PARTE DE STRANGER THINGS

Pero al menos ahora tendrá a alguien a su lado, a Bob Newby, un novio del pasado (Foto: Stranger Things / Netflix)

Si bien se dejó en claro que The Goonies fue una gran inspiración para Stranger Things durante la temporada 1, la segunda entrega lo llevó a un nivel superior con un nuevo miembro del elenco. Sean Astin, quien interpretó a Mikey Walsh en The Goonies , fue elegido para interpretar a Bob Newby en la temporada 2 de Stranger Things.

Lamentablemente, Bob murió al final de la temporada, pero tuvo la oportunidad de realizar un sacrificio heroico antes de su desaparición.

4. LAS OTRAS REFERENCIAS DE THE GOONIS EN STRANGER THINGS

PUESTO 26 | "Stranger Things"es una serie estadounidense de suspenso y ciencia ficción ambientada en los 80s, coproducida y distribuida por Netflix.

- La temporada 1 presentó a un compañero de clase de los niños llamado Troy que sirvió como un matón estereotipado. En más de una ocasión, Troy intentó dañar físicamente a Mike y sus amigos, lo que obligó a Once a usar sus poderes para intervenir. En The Goonies , el matón de Brand era el hijo mimado del dueño del Astoria Country Club, y su nombre también era Troy.

- En The Goonis, Brand llevaba un pañuelo rojo en la cabeza durante toda la película. Lucas también usaba un pañuelo envuelto en Stranger Things para demostrar que la referencia era sobre el personaje de Josh Brolin.

- Antes del lanzamiento de la temporada 2 de Stranger Things , Netflix reveló una serie de carteles promocionales que reflejan los clásicos de los años 70 y 80. Entre ellos se encontraba un cartel que rindió homenaje a The Goonies .