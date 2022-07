Cuando Joseph Quinn se unió a la cuarta temporada de “Stranger Things” como Eddie Munson, el líder del Hellfire Club, no se imaginó que su personaje se volvería uno de los favoritos de los fanáticos de la serie de Netflix y que incluso lo salvaría de inmigración en Estados Unidos.

Aunque el papel del actor británico de 29 años conquistó a los espectadores desde principio, sin duda, su solo de guitarra con la canción “Master of Puppets” de la banda Metallica y su sacrificio lo convirtieron en el favorito de los fans de la ficción creada por los hermanos Duffer.

Por lo tanto, Joseph Quinn se ha convertido en uno de los actores más populares del momento gracias a su personaje en la serie “Stranger Things”. De hecho, se presentó en el mítico programa “The tonigh show con Jimmy Fallon” para hablar de sus nuevos proyectos, no obstante, eso casi no sucede porque fue retenido en un aeropuerto.

El actor Joseph Quinn como Eddie Munson en la cuarta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

ASÍ EDDIE MUNSON SALVÓ A JOSEPH QUINN DE INMIGRACIÓN

En la entrevista con Jimmy Fallon, el británico contó que tuvo un problema con Inmigración al intentar entrar a los Estados Unidos. “Casi no lo logro, me llevaron a, supongo que como podrías llamarlo más a una mazmorra. Y me pidieron que esperara allí durante unos 20 minutos”.

Luego le preguntaron por qué quería entrar en ese país y él, de forma completamente honesta, respondió: “En realidad estoy aquí para ver a Jimmy Fallon en ‘The Tonight Show’”. Por supuesto, los oficiales no le creyeron y parecía que lo retendría por algunas horas.

Sin embargo, uno de los oficiales reconoció a Joseph Quinn como el actor que interpretó a Eddie Munson en la cuarta temporada de “Stranger Things” y le dijo a su compañero: “¡Deja a Eddie en paz!”. Cuando el otro se dio cuenta de a quien acababa de retener y preguntó un poco nervioso: “¿Eres Eddie Munson?”.

Finalmente, le devolvieron su pasaporte y le permitieron marcharse. No sin antes preguntar: “¿Vuelve la próxima temporada?” El actor que registró apariciones en producciones como “Game of Thrones” y “Los miserables” respondió: ‘No sé’, mientras que el oficial dijo en tono de broma: “Más te vale”.