En su más reciente entrevista, los hermanos Duffer, creadores del éxito de Netflix, Stranger Things; han hablado sobre sus planes para la próxima y última temporada de la serie, entre ellos está la idea de no crear nuevos personajes para presentar recién al final.

Tras una entrevita con Indiewire, los hermanos Duffer admitieron que aunque los nuevos personajes pueden acabar encariñando con la audiencia, pensaron que sería más práctico concluir la historia en el tiempo que queda, en lugar de postergar el final añadiendo nuevas temporadas. «Pero piensas “¿a alguien le sigue importando (la serie)?” cuando estás en tus momentos oscuros. Y luego, si te atreves a aventurarte en Twitter, lo que siempre es una mala idea, te encontrarás con gente que dice ‘Ya ha pasado demasiado tiempo, ya no me importa’. Y pensé: ‘Vale, quizá hayamos dado con algo bueno’. Será importante. Esa es la filosofía, y parece que ha funcionado. Lo mismo ocurre con la quinta temporada: lo más importante para nosotros es hacerlo bien y no precipitarnos. No quiero que se demore mucho por los chicos, no podemos tardar 10 años. Así que tendremos que avanzar a un ritmo decente. Pero la prioridad es hacerlo bien».

Pero admiten que aún así, saben que los nuevos personajes llegan a ser populares con la audiencia; Joseph Quinn como Eddie, por ejemplo. «Pero cada vez que introduces un personaje estamos nerviosos porque piensas ‘Tenemos un gran reparto de personajes y actores y cada momento que estamos pasando con un nuevo personaje significa que se lo estamos quitando a uno de los otros actores’. Así que somos muy, muy cuidadosos con quiénes presentamos. Y luego, específicamente durante la fase de casting, nos llevó mucho tiempo encontrar a Joe Quinn, y luego pasas por muchas ediciones, porque sabes que no puedes agregar a alguien que va a quitarle tiempo a nuestros personajes si no es genial».

Aun así, a pesar de la tentación de encontrar nuevo talento y sacarlo a deslumbrar en la última temporada, los hermanos Duffer han acordado que lo mejor será terminar la historia de los personajes originales. Aunque todavía no hay fecha de estreno para la última temporada, se espera que sea la mejor recibida de toda la serie.

Joseph Quinn sorprendió a muchos como Eddie. (Foto: Netflix)





VIDEO RECOMENDADO

MINISTRO de Defensa MIENTE para defender a su VICEMINISTRO Cabrera El ministro de Defensa, José Gavidia, miente para defender a su viceministro Leonel Cabrera, un general (r) del Ejército quien es procesado por por homicidio, violación sexual y secuestro.