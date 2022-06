Noah Schnapp, que interpreta a Will Byers en la exitosa serie de Netflix Stranger Things, dio unos comentarios interesantes en su reciente invitación en el famoso show de charla americano de Jimmy Fallon, The Tonight Show. Según el actor, emocionantes detalles ocurrirán para el final de la cuarta temporada; a punto de estrenarse a fines de Junio.

Hasta el actor no se dio cuenta de lo que decía hasta que le avisaron en las redes sociales sobre sus comentarios.

«En realidad, yo mismo cometí algunos pequeños errores, literalmente, me acabo de dar cuenta hoy, pero publiqué algunas cosas en Instagram, una explosión o algo así, que eran de los episodios restantes de la cuarta temporada. Y los fans inmediatamente comentaron ‘¿Estás…? ¿Estás haciendo un spoiler?’ Y yo me quedé como «¡Oh, Dios mío! Me voy a meter en un lío’, y lo saqué como, ¡ahora mismo!».

Hasta mencionó la posibilidad de que surgieran muertes, lo que a Fallon le pareció increíble de decir tan abiertamente,; pero Schnapp no le ve el problema. El muchacho comenta que no declaró sobre qué personajes se trataban, así que el elemento de sorpresa sigue en el aire.

«No, oh, no es que haya dicho quién. Quiero decir, todos pueden imaginar que obviamente…. Alguien tendrá que…« y gestiona con su mano.

Para ver esta específica parte de la entrevista, The Tonight Show lo subió a su canal de Youtube:

Aunque no dice mucho, promete bastante sobre lo que se acerca para el final de la temporada.

El final de la cuarta temporada de Stranger Things estará disponible en Netflix a partir del 1 de Julio.

VIDEO RECOMENDADO

PEDRO CASTILLO cumple los deseos de VLADIMIR CERRÓN Desde Cusco PEDRO CASTILLO buscará en las próximas elecciones regionales REFERÉNDUM para CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN. Conversamos con el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez. Analizamos la propuesta del presidente con el constitucionalista Carlos Hakansson. Conversamos con la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello.