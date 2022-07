Aunque algunos de los protagonistas más jóvenes de “Stranger Things” todavía no tienen pareja, como es el caso de Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max) y Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), otros como Millie Bobby Brown (Eleven) y Gaten Matarazzo (Dustin) no dudaron en hacer públicos sus noviazgos.

Mientras que estos últimos se han lucido de la mano con sus respectivas parejas en las alfombras rojas de los premios y presentaciones o en publicaciones en Instagram, otros han preferido mantener su romance en estricto privado.

Por otro lado, actores como Natalia Dyer (Nancy) y Charlie Heaton (Jonathan) encontraron el amor en el set de grabación. Entonces, ¿quiénes son las parejas en la vida real de los actores de “Stranger Things”?

LAS PAREJAS EN LA VIDA REAL DE LOS ACTORES DE “STRANGER THINGS”

1. Natalia Dyer y Charlie Heaton

Dos años después de conocerse en el set de filmación de la ficción creada por los hermanos Duffer, Natalia Dyer y Charlie Heaton empezaron una relación amorosa. Aunque se muestran juntos en las alfombras rojas y en alguna publicación de Instagram, en las entrevistas, ponen como condición que no se les hagan preguntas personales sobre ellos.

Natalia Dyer y Charlie Heaton se enamoraron en el set de grabación de "Stranger Things" (Foto: AFP)

2. Millie Bobby Brown y Lake Bongiovi

Durante la gala de los BAFTA, Millie Bobby Bobby oficializó su relación sentimental con Jake Bongiovi, tercer hijo del cantante de Jon Bon Jovi, con Dorothea Hurley. La joven pareja se muestra cariñosa en distintos eventos y en las redes sociales.

Millie Bobby Brown junto a su novio, Jake Bongiovi en la premiere de la cuarta temporada de "Stranger Things" (Foto: AFP/ Angela Weiss)

3. Gaten Materazzo y Elizabeth Yu

Gaten Materazzo y la influencer Elizabeth Yu están saliendo desde hace cuatro años y a pesar de que apenas tienen 19 años viven juntos en New Jersey, así lo confirmó el actor de “Stranger Things” en una entrevista con Esquire.

4. Joe Keery y Maika Monroe

Joe Keery (30 años), quien interpreta a Steve en la exitosa serie de Netflix, comenzó a salir con la también actriz Maika Monroe (29 años). Aunque no comparten fotos de pareja en las redes sociales, si posan juntos en las alfombras rojas y para distintas revistas.

Joe Keery junto a su novia, la actriz Maika Monroe (Foto: AFP)

5. Winona Ryder y Scott Mackinlay

Winona Ryder tiene una relación estable con Scott Mackinlay Hahn desde 2011. La pareja de la famosa actriz es el presidente del Comité Directivo de Sostenibilidad del Council of Fashion Designer of America (CFDA) y miembro de la junta del Council for Textile Recycling. Ambos han asegurado que no tienen planes de matrimonio ni de hijos.

6. David Harbour y Lily Allen

En la 26ª edición de los Screen Guild Awards, septiembre de 2019, se confirmó la relación entre David Harbour y la actriz Lily Allen, y en septiembre de 2020, la pareja se casó en Las Vegas, donde un imitador de Elvis Presley ofició la boda.

7. Maya Hawke y Spencer Barnett

La hija de Ethan Hawke y Uma Thurman tiene una relación amorosa con el músico Spencer Barnett, hijo de Roger Barnett, uno de los ejecutivos de la firma de wellness Shaklee Corporation, y Sloan Barnett, escritora y fiscal de distrito en Manhattan.