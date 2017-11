¡Atentos fanáticos de 'Stranger Things'! Millie Bobby Brown no perdió la oportunidad de ayudar a los fanáticos de la serie a recordar todo lo que ocurrió antes de que empiecen a ver la segunda temporada y resumió toda la primera temporada rapeando.

La actriz que encarna a 'Eleven' se presentó en 'The Tonight Show with Jimmy Fallon', y aprovechó para hablar sobre las aventuras de su personaje y sus amigos en el famoso pueblo de Hawkins, Indiana.

"Ahí fue cuando me conocieron a mí, Elev, no tenía pelo en la cabeza / Estuve tan cerca de la muerte, cortesía del Dr. Brenner / Quien me cazaba 24/7", fue una de las frases que rapeó.

"Lo único que necesito son mis waffles Eggo / Me encantan", fue otra de las divertidas frases. La actriz no dudó en mencionar también a Barb, el personaje que tuvo una de las muertes más tristes de la serie.

Netflix estrenó la segunda temporada de 'Stranger Things' el pasado 27 de octubre, un año y medio después del estreno de su primera temporada.