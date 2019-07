Este jueves se estrena 'Stranger Things 3' y esto es lo que tienes que saber | FOTOS Y VIDEOS

' Stranger Things ' regresa a Netflix con su tercera temporada para el deleite de todos sus fanáticos. La nueva entrega promete ser una mezcla de acción, terror y nostalgia ochentera.

"Stranger Things 3" se situará en el verano de 1985, en Hawkins, Indiana. Matt y Ross Duffer, creadores de la serie, pondrá especial énfasis en la piscina municipal de Hawkins, la feria organizada por el alcalde Kline (Cary Elwes) y en el nuevo centro comercial Starcourt Mall.

Serán un total de 8 episodios los que conformarán "Stranger Things 3" y mostrarán a Eleven y sus amigos enfrentarse a un nuevo enemigo que tiene el deseo de "acabar con todos" en el pueblo.

Primer tráiler de Stranger Things 3. (Video: Netflix)

Nombres de los episodios de "Stranger Things 3":

- Suzie, ¿Me recibes? (Suzie, Do You Copy?)

- Ratas de centro comercial (The Mall Rats)

- El caso de la socorrista desaparecida (The Case of the Missing Lifeguard)

- La prueba de la sauna (The Sauna Test)

- El origen (The Source)

- El aniversario (The Birthday)

- La mordedura (The Bite)

- La batalla de Starcourt (The Battle of Starcourt)

-¿Quién es el nuevo enemigo de la temporada?-

Los avances de "Stranger Things 3" han venido revelando detalles muy importantes de lo que su sucederá en el programa. Las promociones indican que los jóvenes ahora tendrán que enfrentarse a los nuevos cambios propios de la adolescencia.

Eleven y los suyos ahora tendrán además que intentar derrotar a un nuevo enemigo que se apodera de Billy (Dacre Montgomery) para comenzar a destruir el pueblo de Hawkins.

Del título del tercer episodio, 'El caso de la socorrista desaparecida', se desprende que Billy "infectará" a su compañera de trabajo en la piscina municipal para tener ayuda en sus planes por terminar con todos.

Segundo avance de Stranger Things 3. (Video: Netflix)

La serie estará llena de "easter eggs" o mensaje ocultos que hacen referencia a películas emblemáticas como "Terminator", "Regreso al futuro", "La invasión de los ultracuerpos", "E.T." y "Alien".

Erica, hermana menor de Lucas, tendrá un papel mucho más protagónico en la tercera temporada de "Stranger Things" y se convertirá en el foco de la ocurrencias para romper los momentos de tensión en la serie.

Maya Hawke, hija de Uma Thurman y Ethan Hawke, es la nueva actriz que se incorpora en la nueva temporada de "Stranger Things". La joven también aportará su cuota de humor e inteligencia para el nuevo caso que Steve y Dustin tratan de resolver.

Por otra parte, Hopper y Joyce iniciarán su propia aventura al darse cuenta de unos fenómenos relacionados al magnetismo que han pasado desapercibidos para los ciudadanos de Hawkins.