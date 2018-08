Setiembre es un mes lleno de estrenos y sorpresas en Netflix y entre las novedades podrás encontrar series y películas para todos los gustos, tanto para grandes como para los más chicos.

1. 'Grey's Anatomy', temporada número 14

Fecha de estreno: 1 de septiembre.

2. 'Gotham', cuarta temporada

Fecha de estreno: 1 de septiembre.



3. 'Carol'

Fecha de estreno: 1 de septiembre.

4. 'How To Get Away With Murder', cuarta temporada

Fecha de estreno: 1 de septiembre.

5. 'Ant-Man'

Fecha de estreno: 1 de septiembre.

6. 'Intensa-Mente'

Fecha de estreno: 1 de septiembre.

7. 'Iron Fist, segunda temporada'

Fecha de estreno: 7 de septiembre.

(Netflix) Carol llega a la plataforma de streaming. (Netflix)

8. 'Las chicas del cable', tercera temporada

Fecha de estreno: 7 de septiembre.

9. '12 horas para sobrevivir: El año de la elección'

Fecha de estreno: 7 de septiembre.

10. Atypical', segunda temporada

Fecha de estreno: 7 de septiembre.

11. 'BoJack Horseman', quinta temporada

Fecha de estreno: 14 de septiembre.

12. 'Ingobernable', segunda temporada

Fecha de estreno: 14 de septiembre.

13. 'American Vandal', segunda temporada

​Fecha de estreno: 14 de septiembre.

(Netflix) Hotel Transylvania 2 es una alternativa para los más pequeños de casa. (Netflix)

14. 'Maniac'

​Fecha de estreno: 21 de septiembre.

15. 'Scandal', séptima temporada

​Fecha de estreno: 21 de septiembre.

16. 'Chef's Table', volumen cinco

​Fecha de estreno: 21 de septiembre.

17. 'The Good Place', tercera temporada

​Fecha de estreno: 28 de septiembre.

18. 'Made in Mexico'

​Fecha de estreno: 28 de septiembre

19. 'Hotel Transylvania 2'

Fecha de estreno: 30 de septiembre