Sirena Ortiz, quien interpreta a Sarita Bravo en “De vuelta al barrio”, se ha convertido en una de las actrices favoritas del público de la exitosa serie peruana, razón por la cual, muchos están al tanto de su papel dentro de la trama, al igual que su vida privada.

En la teleserie de América Televisión, la hija de Pichón tras haberse enamorado de Sebastián Miller o simplemente ‘Sebas’, sufre una gran decepción al descubrir que su pareja, a quien consideraba el chico perfecto, se había estado burlando de ella, toda vez que era casado e iba a tener un hijo.

Al ser encarado por la muchacha, él se defendió diciendo que se “estaba separando”, pero obtuvo como respuesta un contundente golpe que lo tumbó al piso. Tras recibir una paliza de parte de los Bravo, se fue huyendo.

Si bien, en la ficción ellos terminaron de mala manera su relación, muchos se preguntan cómo va su romance en la vida real, toda vez que los jóvenes actores anunciaron hace unos meses que el amor había nacido entre ellos. A continuación, absolvemos esta duda.

En "De vuelta al barrio", la cara de Sebastián cuando Sarita le dice que descubrió la verdad sobre su matrimonio y embarazo de su esposa (Foto: América TV)

¿REALMENTE SIRENA ORTIZ Y NICHOLAS WENZEL TERMINARON SU RELACIÓN?

Como se recuerda, a mediados de septiembre de este 2021, el actor que da vida a Sebas, Nicholas Wenzel, anunció en sus redes sociales que estaba muy enamorado y había iniciado un romance con Sirena Ortiz.

“(…) En ‘De vuelta al barrio’ me pidieron que Sebastián enamore a Sara. Pasaron los días y llegaba a casa a pensar por qué estaba vinculando mis emociones con los del personaje. Me tenía que pasar alguna vez. Pensaba en Sire primero, no incomodarla era lo principal. ¿Se imaginan lo que sería decirle a una persona con la que trabajas que te gusta y que luego se quede fastidiada? Hubiese sido injusto. Hoy solo me queda decir que lo siento, pero la ficción me venció, enredó mis sentimientos por primera y última vez, y Nicholas se enamoró de Sirena”, escribió en su cuenta de Instagram el 18 de septiembre.

Una imagen divertida de la joven pareja, cuyo amor traspasó las pantallas (Foto: Nicholas Wenzel / Instagram)

De esta forma se empezó a escribir una historia de amor que nació en el set del programa y traspasó las pantallas. Y es que las largas horas de trabajo compartido hicieron que los actores se dieran cuenta que entre ellos fluía algo más que una simple amistad.

Sin embargo, las alarmas entre los seguidores de la actriz se encendieron tras notar que hace varias semanas Nicholas Wenzel y Sirena Ortiz dejaron de lucirse juntos en redes sociales, red donde subían sus historias.

Pero las sospechas de una ruptura comenzaron a crecer más cuando Sirena subió unas fotos de su viaje a Colombia, entre fines de octubre e inicios de noviembre de este 2021, con su hermana Raysa y la pareja de esta, el actor Santiago Suárez con la descripción “Partners”, siendo el gran ausente el actor de Sebastián.

La actriz junto a su hermana y la pareja de esta en su viaje a Colombia (Foto: Sirena Ortiz / Instagram)

Si bien, ninguno se ha referido al respecto, lo cierto es que Nicholas Wenzel aún mantiene en su cuenta de Instagram, la romántica historia que le dedicó a la joven cuando decidió dar a conocer su relación.

En la publicación, el joven subió cuatro fotos junto a su amada, donde le dedica unas tiernas palabras que emocionaron a sus seguidores.