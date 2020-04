A finales del 2019, Telemundo cerró con éxito la saga protagonizada por Carmen Villalobos con “El final del paraíso”. Durante 10 años, los fans han seguido religiosamente la ficción que inicialmente se llamó “Sin senos sí hay paraíso”, que se convirtió en un fenómeno internacional registrando altos índices de audiencia. Esta producción se convirtió en el trampolín para muchos artistas que lograron abrirse paso en el mundo de la actuación.

Uno de ellos es el actor Fabián Ríos, quien interpretó a Albeiro Marín, el primer amor de Catalina ‘la grande’ en la popular historia. No cabe duda que su paso por “Sin senos sí hay paraíso” le permitió la proyección internacional de su carrera convirtiéndose en uno de los intérpretes colombianos más queridos de su generación, lo que ha despertado el interés del público por su vida privada y profesional.

Durante 10 años los fan han seguido la historia de Catalina Santana y su eterna enemiga la Diabla (Foto: Instagram)

Como se recuerda, en la última entrega de la saga de Telemundo, la ‘Diabla’ fue capturada y extraditada a los Estados Unidos para cumplir con su condena y la directora de la DEA se quedó con el corazón roto, esperando que el Titi se despierte del coma en el que cayó al recibir un disparo en la cabeza por salvarla. Este desenlace desató la polémica ya que algunas historias se cerraron, pero otras quedaron en el aire, lo que provocó el disgusto del público.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL CON ALBEIRO MARÍN?

“El final del paraíso” terminó el pasado 9 de diciembre y aunque cerró la historia la mayoría de los personajes también dejó varios misterios sin resolver. Incluso a quienes no quedaron contentos con el final de algunas historias, por ejemplo, mientras los seguidores esperaban que Catalina eligiera a uno de sus tres galanes, los productores prefirieron que el Titi quedara en coma, Santiago perdiera la memoria y desapareciera, y Albeiro empezara una nueva vida junto a Marcela.

En así que en el final de la historia, el amor eterno de Catalina al fin encontró su camino junto a Marcela Pinzón, la abogada. Juntos han criado a Albeirito, y han formado la familia que siempre anhelo.

Sobre su personaje, el actor Fabián Ríos dijo a People en español: “Por supuesto que quedé satisfecho. Creo que lo más importante para mi personaje era defender a su familia y obviamente aclarar el sentimiento que tenía por Catalina. Creo que eso es también en la vida real coherente. Uno debe de estar limpio para la persona que decidió amar y creo que Albeiro tomó la mejor decisión de apartarse de las dos, aclarar sus sentimientos y al final defender a su familia”.

El final del paraíso: el final de Albeiro y Catalina en palabras de Fabián Ríos (Foto: Instagram/Fabián Ríos)

Asimismo, agregó, “a mí a nivel personal me deja la satisfacción de defender a la familia que en este caso es lo que vivo en mi vida real. El de esta temporada es excelente para mí porque Albeiro queda como tiene que quedar, da lo que tiene que dar y eso es más que suficiente para mí. Ya lo que diga o lo que quiera la gente eso es el gusto y uno debe respetarlos, al fin y al cabo, las personas en cierta manera son dueñas de sus pasiones, de sus deseos, de lo que quieren y en particular yo no me dejo llevar por una ficción”.

“Yo vivo mi realidad y mi realidad es esta que estoy viviendo. Es maravilloso poder, después de tanto tiempo, compartir con mi familia, compartir con Yuly, con mis hijos… Eso es lo que hoy me está dando toda la satisfacción de este mundo. La ficción es la ficción y se queda allí en un papel”, finalizó.

¿FABÍAN RÍOS VOLVERÁ A INTERPRETAR A ALBEIRO MARÍN SI SE REALIZA UNA NUEVA TEMPORADA?

De llevarse a cabo una temporada más, la saga tendría que seguir con la trama pero sin uno de sus protagonistas. Estamos hablando de Fabián Ríos, quien confirmó en una transmisión en vivo a través de las redes sociales que no volvería a interpretar a Albeiro en el caso de que hubiera otra temporada.

“Fue el final del paraíso para Albeiro. Yo enterré a Albeiro”, dejó claro el galán colombiano. “Albeiro ya cumplió un ciclo y es mejor dejarlo donde está. Albeiro yo creo que me ha dado tantas cosas hermosas en la vida que es mejor dejarlo allá arriba donde quedó y cerrar un ciclo”.

El actor de 39 años, que tiene más de cuatro millones de seguidores en Instagram, admitió que la única razón por la que aceptaría volver a interpretar a Albeiro sería solo para darle un final.

“Yo pienso que si algo llegará a suceder, o si algo viniera de volver a hacer a Albeiro, creo que sería la manera de cómo murió Albeiro”, reconoció Ríos.

“Pero yo como actor decidí que es mejor emprender nuevos caminos”, reiteró.

Albeiro prefirió alejarse tanto de Hilda como de Catalina por el bien de su familia (Foto: Instagram/Fabián Ríos)

