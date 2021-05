Una de las actrices más recordadas por sus actuación en la telenovela la “Usurpadora” (1998), es Gabriela Spanic, quien luego de casi siete años de ausencia en la pantalla chica vuelve como parte del elenco de la serie “Si nos dejan” que estrenará Univisión el próximo 10 de junio. Durante su papel la actriz tuvo que filmar escenas íntimas con un hombre 25 años menor que ella, pero ¿habrá pedido algún tipo de requisito para realizar esta filmación?.

Durante la revelación del tercer promo de la ficción que desde el próximo mes podrá verse a través de las pantallas de Univisión, Spanic tendrá una breve aparición lo cual ha generado la expectativa de todos sus fans alrededor del mundo.

Precisamente, Spanic dio algunos detalles de su participación en “Si nos dejan” que semanas antes de su estreno ya viene dando señales que dará mucho que hablar. Al ser consultada sobre esa escena donde tiene un affaire con el jovencito y si es que hubo algún tipo de requisito para que ello pueda realizarse, dijo que no hay exigencia alguna, demostrando su profesionalismo.

“No pongo ninguna exigencia; ningún requisito (…) Yo me entrego al personaje, a los directores que toman la decisión y montan la escena que son Luis Manso y Carlos Cobo y el actor Carlos Said, que tiene 25 años menos y (es) el hijo de mi mejor amiga Alicia”, expresó.

“(A) Fedora no le ponen una pistola en el pecho para que se acueste con el niño, pero se enamoran”, agregó.

Esta serie es protagonizada por Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas; sin embargo, la actriz de origen venezolano -Gaby Spanic- hará el papel de Fedora Montelongo, una socialité que organiza eventos sociales y es la mejor amiga de la protagonista, Alicia. Ella tendrá un affaire con un chico que es 25 años menor que ella, pero la historia le dará más de una sorpresa cuando descubra que él es hijo de Alicia.

La actriz venezolana también deja en claro que ella no observa “escenas muy fuertes” en esa grabación, pues, asegura que todo lo actuado se sobreentiende, a comparación de otras telenovelas donde sí recuerda haber realizado escenas más picantes .

Actualmente en el marco de la pandemia por el coronavirus, Spanic también reveló que la productora Televisa tomó las precauciones del caso para que esas escenas puedan ser grabadas respetando las normas dictadas en México para contrarrestar el COVID-19 y evitar que alguna persona pueda contraer el virus en el set de grabación.