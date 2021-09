El papel más conocido de Lino Facioli, actor brasileño de 21 años, es el de Robin Arryn en ‘Game of Thrones” (“Juego de tronos” en español), pero ¿notaste que también apareció en “Sex Education”? Aunque tiene un personaje regular desde la segunda temporada de la serie de Netflix tiene más protagonismo en la última tanda de episodios.

Facioli interpreta a Dex Thompson, un estudiante de la Escuela Secundaria Moordale que además de formar parte del equipo estudiantil “Los cerebrines”, es un fanático de los cubos Rubik. No obstante, no es precisamente eso lo que lo hace destacar sino un bochornoso incidente.

En la tercera temporada de “Sex Education”, el personaje de Lino Facioli tiene problemas para complacer sexualmente a su novia, así que a falta del consultorio de Maeve y Otis, recurre al ‘Rey del sexo’, que le comienza a crear inseguridades sobre el tamaño de su pene.

Los pésimos consejos de un compañero que solo quiere ganar dinero fácil ocasionan Dex termine totalmente desnudo frente sus compañeros de instituto. ¿Lino Facioli también será parte de la cuarta temporada de “Sex Education”?

LOS INICIOS DE LINO FACIOLI

Cuando apenas tenía cuatro años Facioli se trasladó a Inglaterra con su familia y tres años después, mostró interés por la actuación, así que sus padres lo inscribieron en una escuela de teatro en Londres.

Su carrera comenzó en 2010 con apariciones en cortometrajes y series de televisión. Su primer trabajo profesional fue en el cortometraje británico “Awfully Deep”. Poco después, se unió al elenco de “Get Him to the Greek”, donde interpretó al hijo del actor británico Russell Brand.

Además de “Game of Thrones”, en 2014, el actor protagonizó la película “O Menino no Espelho”.

Así fue la evolución de Lino Facioli como Lord Robin Arryn en "Game of Thrones" (Foto: HBO)

SERIES Y PELÍCULAS DE LINO FACIOLI