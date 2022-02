La series sobre estafas y robos está muy de moda, sobre todo después de ver series como ‘¿Quién es Anna?’, donde cuenta la historia real de la estafadora Anna Sorokin. Por ello en esta nota podrás encontrar 10 series en distintas plataformas de streaming, que no te puedes perder si te gustan este tipo de tramas.

A continuación te presentamos las 10 series que no puedes dejar de ver si te gustó ‘¿Quién es Anna?’:

1. El estafador de Tinder:

Un grupo de mujeres que fueron víctimas de un estafador basado en la aplicación de citas, Tinder, se unen en un intento de atraparlo y recuperar los millones de dólares que les robaron.

Disponible en Netflix

2. La serpiente:

La Serpiente es una serie basada en hechos reales que cuenta la historia del estafador y asesino Charles Sobhraj que fue llevado ante la justicia. Haciéndose pasar por un vendedor de gemas, Sobhraj y su novia Marie-Andrée Leclerc viajaron por Tailandia, Nepal e India entre 1975 y 1976.

Disponible en Netflix

3. Lupin:

La historia sigue al ladrón profesional Assane Diop, el único hijo de un inmigrante de Senegal que había llegado a Francia para buscar una vida mejor para su hijo. El padre de Assane es incriminado por el robo de un costoso collar de diamantes por parte de su empleador, el rico y poderoso Hubert Pellegrini. El padre es apresado por la policía de Francia y mandado a prisión. Babakar se ahorca en su celda de la prisión por vergüenza, dejando al adolescente Assane huérfano. Veinticinco años después, inspirado por un libro sobre el caballero ladrón Arsène Lupin que su padre le había regalado en su cumpleaños, Assane se propone vengarse de la familia Pellegrini, usando su carisma y dominio del robo, subterfugio y disfraz para exponer los crímenes de Hubert.

Disponible en Netflix

4. Dirty Money:

Es una serie documental donde en cada episodio se narra la historia de un fraude empresarial, que se ha sometido a una investigación para verificar su culpabilidad y posteriormente, se ha trasladado a este reportaje, contando con los testigos, los perjudicados y los propios creadores del fraude.

Disponible en Netflix

5. Chicas buenas:

Tres madres normales y corrientes planean atracar el supermercado de toda la vida para acabar con sus problemas de dinero y ser independientes de una vez por todas.

Disponible en Netflix

6. McMillions:

Sigue la historia de Jerry Jacobson en 1989, un ex policía convertido en auditor de seguridad que manipuló al famoso Monopoly de McDonald’s durante una década, haciéndose así con millones de dólares y construyendo una enorme red de conspiraciones en todos los Estados Unidos.

Disponible en HBO

7. The Lady and The Dale:

The Lady and the Dale es una serie documental sobre la vida de Elizabeth Carmichael, una empresaria transgénero de los 70 que revolucionó el mundo con su coche de tres ruedas llamado The Dale.

Disponible en HBO

8. Sneaky Pete:

Marius es joven estafador que ha estado un largo tiempo en la cárcel. Cuando cumple su condena y consigue salir de allí, decide robar la identidad de su compañero de celda Pete, para poder escapar de su pasado.

Disponible en Amazon Prime Video

9. Hustle:

El fraude está que arde en este sorprendente drama británico sobre un grupo de estafadores que acechan a sus víctimas en una serie de fraudes sofisticados, pero juran que nunca estafarán a una persona honesta.

Disponible en Amazon Prime Video

10. Quiz:

Cuenta la historia de Charles Ingram, un ex comandante del ejército británico, que causó un gran escándalo después de ser atrapado haciendo trampas para ganar 1 millón de libras en el programa ¿Quién quiere ser millonario?.

Disponible en Movistar+ y Fubo TV

