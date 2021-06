Si eres fanático de las series, ya podrás disfrutar de la parrilla de contenidos que ofrece HBO Max. La plataforma ya está disponible desde hoy en 39 territorios de Latinoamérica y el Caribe, y trae una promoción exclusiva para quienes contraten el servicio desde el 29 de junio hasta el 31 de julio de este año.

Quienes decidan abrir una cuenta desde en hbomax.com, serán beneficiados con el 50% de descuento del plan mensual mientras mantenga su suscripción vigente ya sea por meses o por años.

“El año pasado en el contexto de la crisis económica y de salud sin precedentes, ha sido un desafío para nuestros fanáticos desde Tijuana hasta Tierra del Fuego, por lo que estamos encantados de llevar algo de alegría e inspiración a toda la comunidad a través de esta oferta exclusiva de lanzamiento”, contó Luis Durán, Gerente General de HBO Max para América Latina.

HBO Max promete una amplia variedad de películas, series, documentales, realities y producciones para los más pequeños, de las marcas favoritas de WarnerMedia como HBO, WarnerBros., Cartoon Network y el universo de DC. Además, ofrece las producciones más icónicas como FRIENDS, la saga de HARRY POTTER (HBO), GAME OF THRONES (HBO) y LOONEY TUNES, y lanzamientos originales exclusivos para la plataforma que incluye ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE, THE FLIGHT ATTENDANT, RAISED BY WOLVES y la nueva versión de GOSSIP GIRL-

¿Te animas a conocer HBO Max? La plataforma cuenta con dos planes:

Plan Estándar que ofrece a las familias acceso a 3 usuarios en simultáneo, 5 perfiles personalizados, descargas de contenido (hasta 30 títulos) y video en alta definición y algunos títulos en HD y 4K, en todos los dispositivos compatibles.

que ofrece a las familias acceso a 3 usuarios en simultáneo, 5 perfiles personalizados, descargas de contenido (hasta 30 títulos) y video en alta definición y algunos títulos en HD y 4K, en todos los dispositivos compatibles. Plan Móvil que ofrece acceso al mismo catálogo de contenido, pero fue diseñado para una experiencia individual, descargas de contenido (hasta 5 títulos) para disfrutar en definición estándar en smartphones y tabletas compatibles.

Los usuarios podrán acceder a HBO Max directamente a través de HBOMax.com desde Firefox, Chrome, Safari (para usuarios de Mac) y Edge (para usuarios de Windows) y con los dispositivos de su preferencia.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

"Perfume de Mujer", con Al Pacino, disponible en Netflix