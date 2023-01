Muchas series de Netflix este año salieron de la plataforma, a pesar de que contenían el sello de “original”. Es algo extraño a considerar, pero es comprensible una vez que se entiende que la plataforma presenta tanto sus producciones originales como distribuciones exclusivas (producidas por otros estudios pero atrapados en un contrato para que sus productos solo puedan emitirse en un servicio de streaming en particular).

Pero la palabra clave aquí es “contrato”. Ya que los contratos entre Netflix y las distintas productoras tienen una duración limitada, a comparar de las producciones totalmente originales que siempre se encontrarán en la plataforma. Las series terminarían de emitirse en Netflix a no ser que se renueve el contrato (tal fue el hecho de la serie Lilyhammer, que ya debió salir unos meses atrás, pero se pudo renovar su contrato en último momento. O las series co-producidas con Marvel (Daredevil), que se marcharon a Disney Plus una vez que la plataforma de Mickey Mouse cobró vida.

Muchas series podrían terminar su contrato para estos años. Arrested Development, por ejemplo, originalmente pertenecía a Fox, pero llegó a renovarse dos temporadas más una vez que estuvo bajo la mano de Netflix. Pero su última temporada se emitió cuatro años atrás, lo que llevaría a que Netflix perdería sus derechos exclusivos. También Orange is the New Black, que fue originalmente producida por Lionsgate Television, que su fecha de finalización sería para el 2029. 13 Reasons Why, producida por Paramount Global, terminaría en el 2030; Ozark para el 2032 y House of Cards, que caduciría su contrato en 2033. Narcos, Lucifer y Purple Hearts también podrían irse.

Aunque todo podría cambiar si hay más casos de contratos renovados.