Series ONLINE GRATIS: 10 páginas legales para ver TV sin virus y sin publicidad

Si amas hacer maratones de tus series favoritas, pero no tienes acceso a ninguna plataforma streaming, no desesperes que existe otras alternativas GRATIS y ONLINE . Aunque existen miles de páginas web que te ofrecen un vasto catálogo, a continuación, te presentamos opciones más destacadas.

Estas páginas son de fácil acceso y navegación y en gran medida libres de publicidad y virus; lo único que necesitas es una PC, teléfono u otro dispositivo móvil. Ojo, todos estos sitios son legales. No alientan la piratería por ningún lado, así que difícilmente encontrarás producciones de reciente o las últimas temporadas de tus series favoritas.

1. MIRADETODO



Miradetodo es una de las mejores opciones para ver series ONLINE , principalmente porque apenas tiene spam. Aunque no tiene una gama muy amplia de producciones cuenta con calidad SD , HD o Full HD . La web está en español lo que te permite buscar fácilmente entre su contenido. Si bien los episodios no están doblados al español tiene varios enlaces que si incluyen subtítulos.



2. SERIESDANKO

Esta web cuenta con un amplio banco de series gratuitas además de diferentes opciones de doblaje y subtítulos. Aunque su diseño no es muy cómodo la calidad de su contenido es alta. Entre otras cosas no te permite dejar comentarios.



3. PLUSDEDE

Aunque para acceder la web sucesora de Pordede necesitas una cuenta, es gratis y te ofrece un amplio catálogo de series y películas. Además, incorpora un menú personalizado dónde puedes ver las fechas de estreno de los episodios de tus series favoritas. Puedes dejar tu calificación y comentar.



4. GNULA



Para acceder al catálogo de Gnula no es necesario registrase. Aunque su web es algo caótica su catálogo de series gratis es una de las mejores. Una de sus características diferenciales es que te permite filtrar las series por Normal (donde aparecen todas las opciones, Subtitulado (donde se muestran las que están en inglés con subtítulos en español), Castellano (dobladas al Español) y Latino.



5. INKASERIES

Si bien no tiene demasiados enlaces en español es la mejor opción si prefieres ver tus episodios favoritos en audio latino. Además de contar con varias opciones de idiomas para los capítulos de tus series favoritos, esta web no requiere registro, tiene un menú repleto de opciones y un diseño elegante. Aunque su catálogo no es el más vasto tiene una calidad alta y puedes encontrar las producciones más populares.



6. NETFLIX



Netflix es la plataforma streaming más popular y aunque requiere un pago mensual, te da acceso gratuito a su amplio catálogo de series y películas por un mes. Solo necesitas crear una cuenta, ingresar tus datos, incluido una tarjeta de crédito o débito, y comenzar a disfrutar de los beneficios. Para evitar pagar el monto mensual tienes que cancelar tu suscripción antes de los 30 días .



7. HBO

La cadena de televisión cuenta con un servicio de streaming qué llegó a Latinoamérica como HBO GO . Aunque no tiene la misma popularidad que Netflix te permite acceder a sus series originales: Game of Thrones , Big Little Lies , Westworld , entre otras. Si bien este servicio tiene un costo mensual, puedes acceder a la plataforma completamente gratis por un mes. Los pasos a seguir son los mismos mencionados para Netflix .



8. AMAZON

Amazon Prime Video incluye contenido original como The Man in the High Castle y Mozart in the Jungle , entre otras series populares, además te permite descargar en tu iPhone, iPad, tablet o dispositivo Android. Puedes acceder a un mes gratis y a un descuento por los primeros seis meses.



9. CLARO VIDEO

Este servicio de suscripción y alquiler en línea ofrece una variedad de películas, series, documentales y conciertos. Si tienes un plan Max Internacional o servicios fijos con internet desde 4 Mbps tendrás Claro Video por 24 meses totalmente gratis .



10. MOVISTAR



Movistar Play te permite acceder a su catálogo de series, películas, documentales, y TV en vivo, si eres cliente Movistar podrás acceder gratis a la plataforma: Aunque dependiendo del servicio que tengas contratado (celular, internet, cable) tendrás acceso a más canales de TV.