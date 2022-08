Llegando a atraer tantas vistas que los servicios de Netflix colapsaron en el día de estreno, El hombre más odiado de Internet ha llegado a estar en el Top 10 de Tendencias de Netflix. El documental es increíblemente revelador al demostrar el lado oscuro de las redes sociales y la digitalización de la sociedad.

El documental detalla varios eventos que transcurrieron al principio de la década de los 2010, cuando existía una página web llamada Is Anyone Up? (¿Hay Alguien Ahí? En Inglés), dedicada a la propagación de imágenes privadas de distintas personas, muchas veces expuestas en la página sin su consentimiento. La página atrajo la atención de Charlotte Laws, una vez que su hija, Kayla, descubrió que habían fotos de ella subidas en el sitio. Tras contactar a diferentes mujeres, todas con sus fotos subidas en la misma página, Charlotte observó que las vidas de todas ellas fueron arruinadas por esta explotación; por lo que decidió derrocar a la página y a su dueño, Hunter Moore. Con ayuda de investigadores y del mismo FBI pudieron cerrar la página y encarcelar a Moore por sus crímenes.

El documental llega a narrar toda la historia y los detalles de manera que el espectador no llega a perderse ni sentirse confundido. Brinda datos que pueden ser novedosos para la audiencia como la “pornovenganza” (el acto de subir fotos privadas de una persona como “castigo”) y el hackeo de cuentas. Pero gracias al enfoque en las víctimas, que narran la historia desde su punto de vista, podemos comprender los aspectos más íntimos de estos sucesos. Moore es mostrado de una manera despiadada, y sirve para que las audiencias más jóvenes vean el peligro que existe al compartir fotos íntimas en las redes sociales.

Se comprende su éxito ya que es un documental que relata una gran realidad para varios aspectos de la sociedad moderna; como la digitalización de nuestras vidas y el ciberacoso desproporcionado que sufren las mujeres en el Internet. Es una historia cruda, pero necesaria.

“El Hombre Más Odiado de Internet” está disponible solo en Netflix.

