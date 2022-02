Pamela Anderson y Tommy Lee se convirtieron en una de las parejas más famosas pero también una de las más polémicas de los años 90. Todo a raíz de un vídeo íntimo filtrado en el que se basa la nueva serie de Disney+, ‘Pam & Tommy’, donde se cuenta la historia real de la pareja desde cuando se conocieron hasta que su privacidad quedó expuesta ante el mundo.

La serie protagonizada por Lily James y Sebastian Stan, se basa en un artículo publicado en la revista Rolling Stone en 2014, en el que la periodista Amanda Chicago Lewis recuperaba la historia veinte años después para aclarar las cosas: la sex tape de la pareja fue robada de la manera más desafortunada posible, y las consecuencias que trajo mostraron el doble rasero de los medios de comunicación y el público en los años 90.

La serie ya se encuentra disponible desde el pasado 2 de febrero con sus tres primeros episodios. Los críticos ya apuntan a que puede ser una de las series imprescindibles de 2022, especialmente por la interpretación de James (prótesis y maquillaje) para personificar a Pamela Anderson.

¿Cómo se conocieron Pamela Anderson y Tommy Lee?

Se conocieron por primera vez en una discoteca en Los Ángeles en la Nochevieja de 1994. Anderson era una estrella gracias a su papel de CJ Parker en ‘Baywatch’ y Lee formaba parte de la banda de glam metal Mötley Crüe. Tan solo unos días después de ese encuentro, Lee siguió a Anderson hasta Cancún, donde la actriz tenía unos compromisos laborales.

“Tommy y yo comenzamos teniendo una relación muy intensa, divertida y loca porque éramos dos niños. Estábamos locamente enamorados. No era por las drogas o el alcohol o algo así. Ambos éramos realmente apasionados”, dijo Anderson en una entrevista en 1998. Se casaron en la playa en Cancún y volvieron a Estados Unidos como marido y mujer. Anderson se mudó a la mansión de Lee en Malibú, y empezaron su vida juntos, hasta que una cinta de vídeo íntimo lo complicó todo.

Pamela Anderson y Tommy Lee se casaron en la playa en Cancún y volvieron a Estados Unidos como marido y mujer. (Foto: Getty Images)

¿Cómo robaron la sex tape?

El famoso vídeo sexual de Pamela Anderson y Tommy Lee contenía un encuentro sexual de la pareja durante sus vacaciones en un yate. “Habíamos hecho un viaje de cinco días en una casa en el lago Mead como vacaciones”, dijo Lee en una entrevista con Rolling Stone. “Como de costumbre, traje mi cámara de video. No estábamos tratando de hacer una película porno, solo queríamos documentar nuestras vacaciones. Lo vimos una vez cuando regresamos a casa, luego lo pusimos en nuestra caja fuerte, una monstruosidad de 500 libras, escondida debajo de una alfombra en la sala de control de mi estudio en el garaje”. Así es precisamente cómo lo cuentan en la serie de Disney+.

La pareja contrató a un equipo de constructores para arreglar su casa en Malibú durante tres meses a principios de 1995, y entre ellos se encontraba un electricista y ex actor porno llamado Rand Gauthier. Al parecer, el músico era muy caótico y poco razonable con sus exigencias, cambiando constantemente el plan de remodelación del lugar y finalmente despidiéndoles sin pagarles lo que les debía con la excusa de que estaban haciendo un mal trabajo.

Esto no le sentó nada bien a Gauthier, quien quiso recuperar los 20 mil dólares que se le debía a su equipo robando la caja fuerte de la casa. Sí, la misma en la que estaba el vídeo sexual. Tras meses planeando su robo, el electricista lo consiguió a principios de noviembre en 1995 y, al descubrir la cinta, supo que tenía algo mucho más jugoso que dinero entre sus manos.

Con la ayuda del productor porno Milton Ingley, distribuyó la cinta en internet después de recibir múltiples negativas de distribuidores tradicionales. En cuestión de semanas, la sex tape de Pamela Anderson y Tommy Lee estaba en todas partes. Y ellos mismos se enteraron cuando lo vieron en las noticias.

Actores que interpretan a los ladrones del video íntimo. (Foto: Disney+)

¿Qué consecuencias tuvo el robo de la cinta?

La cinta estaba por todas partes, los medios amarillistas hicieron eco de su contenido e incluso la revista Penthouse publicó en junio de 1996 fotogramas de la misma. Las consecuencias, tal y como muestra la serie, fue la dura crítica que recibió Anderson por permitir la existencia de la cinta y por supuesto su carrera como actriz se vio afectada.

“Fue genial estar sentada durante las declaraciones judiciales, donde una panda de viejos sostenían fotos mías desnuda en Playboy y me preguntaban por qué me importaba que la cinta estuviera ahí fuera”, dijo Pamela en la autobiografía de Lee de 2004, titulada ‘Tommyland’, según informó el medio Esquire. “No pude lidiar con ello. Llegué a un punto en el que no podía ir a otra declaración con estos viejos sudorosos que me preguntaban sobre mi vida sexual”.

Existieron rumores en la época de que había sido la pareja quien había facilitado la publicación de la cinta, pero el tiempo ha demostrado que no fue así. Ambos lucharon incansablemente con sus abogados para intentar contener la polémica y recuperar la cinta, pero fue imposible.

La pareja llegó a tener dos hijos producto de su matrimonio, pero su relación fue degenerando. Sus constantes discusiones acabaron en una pelea por la que Tommy fue llevado a juicio en 1998 por agresión. La pareja se divorció poco después y por más que trataron de salvar su relación, se separaron definitivamente en 2010.

VIDEO RECOMENDADO

Oscar 2019: Chris Evans y su amable gesto con Regina King en la gala | VIDEO