El pasado 5 de enero se estrenó el remake de ‘Rebelde’ en Netflix, que está basado en la telenovela mexicana del 2004. Uno de los protagonistas es Sergio Mayer Mori y fue él quien causó gran polémica tras dar su opinión sobre la serie. Resulta que el hijo de Bárbara Mori confesó que no le “impresiona cualquier tema que tenga que ver con la serie” y no tiene ninguna expectativa con dicha producción.

“Te voy a ser cien por ciento honesto. No quiero sonar indiferente ni nada, pero a mí no me impresiona cualquier tema que tenga que ver con la serie. Con mucho gusto y con mucha gratitud hice lo que tenía que hacer, hice mi trabajo como actor y todo, pero fuera de eso, no hay impresión ni expectativa de nada porque mis prioridades son otras”, contó en una entrevista para la revista ‘Quién’.

Además, Mayer Mori agregó que no sintió nada al colocarse el emblemático uniforme y que la llegada de ‘Rebelde’ a Netflix no le provocó nerviosismo, sino por el contrario, se sintió avergonzado.

“No sentí ninguna sensación con el uniforme puesto. Al principio estuve nervioso, pero con la ayuda de mis compañeros empecé a entrar en confianza. El estreno no me causó nerviosismo, más bien pena de que todo el planeta me vea actuar de la manera en que actúo”, expresó.

Por otro lado Sergio Mayer Mori contó los motivos que lo llevaron a aceptar el papel en ‘Rebelde’.

“Cuando me quedé (en Rebelde), me sentí muy agradecido de que me dieran la oportunidad, sin importar el nombre del proyecto, lo importante es que tengo trabajo y que gracias a eso, pude pagar la escuela de mi hija, pude darle su fiesta y todo eso que estaba buscando”, acotó.

Sergio aseguró que realizó el casting del personaje porque necesitaba el dinero para solventar las necesidades económicas con respecto a su hija Mila, producto de la relación que tuvo con la modelo brasileña Natália Subtil.

“Yo necesitaba trabajar, porque mi hija acaba de cumplir cinco años, está en la escuela y está necesitando cosas… que si clases de ballet, que si la fiesta de cumpleaños o lo que sea, y para poderle aportar económicamente busqué un casting, pues de mi música no estoy cobrando todavía”, explicó.

Para Mayer Mori la experiencia de grabar la serie fue buena, sin embargo, en este momento lo que más le importa es enfocarse en su carrera como solista.

“Fue una experiencia increíble, pero me preocupa más qué va a pasar con mi disco, cómo se va a entablar con la serie y con mis proyectos personales”, declaró.

Algunos internautas lo han criticado por como se refiere a la serie, asegurando que debieron haber escogido a alguien que sintiera amor por la historia.

Como se recuerda, no es la primera vez que Mayer está envuelto en una polémica con el tema de ‘Rebelde’, ya que hace unos meses, antes del estreno de la serie, aseguró que odiaba las canciones de RBD y que solo se las había aprendido porque así se lo exigían.

