La verdadera razón de la salida de Majida Issa de la serie de 'Sin senos sí hay paraíso'

“ Sin senos sí hay paraíso , el final del paraíso” estrenará su nueva temporada y estará recargada de acción y drama que pondrá de cabeza las vidas de Catalina la Grande, Catalina la Mediana, Hernán Dario, Albeiro, Hilda, Soraya, Mariana y el Titi. La serie de Telemundo promete sorprender a los seguidores, ya que en esta nueva entrega “La Diabla”, quien entra a la DEA infiltrada con una nueva identidad, tiene como propósito acabar con el personaje interpretado por Carmen Villalobos y ponerle fin a la rivalidad que dio pie a esta historia hace más de diez años.

Precisamente este último personaje ha tenido un cambio de actriz y es que Majida Issa decidió dar un paso al costado y no seguir interpretando a “La diabla” en esta exitosa ficción que encabeza Carmen Villalobos.



La producción tuvo que buscar un reemplazo, así que luego de un largo casting para buscar a la nueva Yesica Beltrán, decidieron por Kimberly Reyes, la modelo, presentadora y actriz colombiana de 30 años. Ella misma reveló que sería el reemplazó de Majida en una publicación en Instagram.



¿Cuál es la razón por la que Majida Issa decidió renunciar?

Majida Issa sorprendió a todos al anunciar el año pasado que ya no interpretaría más a “La diabla” en la exitosa telenovela de Telemundo.



En una entrevista para un medio colombiano contó cual ha sido el verdadero motivo que la llevó a renunciar a este personaje que marcó un antes y después en su carrera.



“Hay ciclos que se cumplen y siempre he creído que mi objetivo y respeto son hacia el televidente. La historia dio un montón de giros y sentía que había cumplido esa etapa”, contó Majida Issa a la revista Vea.



“Los personajes son míos hasta el momento que se cuenta una historia y tengo qué aportarle. Cuando ya siento que no tengo más qué darle, me despido feliz”, se sinceró la actriz de 38 años.



Para la intérprete no fue fácil tomar esta decisión, ya que era simple seguir interpretando a “La diabla” pero dejó en claro que nunca ha trabajado por trabajar y siempre ha llevado las cosas a su propio ritmo hasta cumplir el cometido que como profesional siempre se ha marcado.



“Tener trabajo en una carrera tan inestable como esta es una ganancia, pero uno tiene que poner en la balanza, trabajar por trabajar o hacer personajes. Yo nunca he trabajado por trabajar, a pesar de que he tenido necesidades económicas o que actuar no suple en todas las ocasiones las necesidades mensuales. Siempre he elegido el riesgo y sentirme feliz”, afirmó.



La decisión de Majida de dejar el papel de Yesica Beltrán obligó a la ficción a buscar una nueva actriz para encarne a “La Diabla” y la elegida fue Kimberly Reyes.



“Sé que el público de esta historia es muy apasionado por sus actores. Majida hizo un trabajo impecable y en honor a nuestra ‘Diabla’ espero y trabajo todos los días para llevarla al mismo nivel que esperan los fans encontrar en esta nueva temporada”, el año pasado Kimberly en entrevista para People en Español.



Los nuevos retos de Majida Issa

Majida Issa decidió cambiar de aires y aceptó el protagonizar la nueva serie de Telemundo “Operación pacífico”, que actualmente se está grabando en Colombia.



“No se imaginan la emoción que me trae”, expresaba meses atrás Majida a través de sus redes sociales sobre este nuevo reto en su carrera.