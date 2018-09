La tercera temporada de ' Sin senos sí hay paraíso ' llegó a su fin el pasado 10 de septiembre, pero la historia de Catalina, la grande; Catalina, la mediana; Hernán, Dario, Albeiro, Hilda, Soraya, Mariana y el Titi, continúa.

A pesar de la controversia y la critica que ha generado esta última entrega de la telenovela de Telemundo, debido a que involucró temas de brujería que tornaban descabellado un proyecto que empezó como algo realista, el final de su tercera entrega deja claro que contará con nuevos episodios. Tal como lo adelantó Carmen Villalobos en mayo en una entrevista con Perú 21.

“Habrá una próxima temporada. Esperaremos qué decisión toma la cadena. Como quedó el final de esta última parte, pareciera que sí se dará”.

Hasta el momento Telemundo no ha revelado quienes continuarán en la cuarta temporada de 'Sin senos sí hay paraíso', pero es probable que los actores que interpretan a los personajes principales continúen siendo parte del elenco, excepto Majida Issa, quien interpreta a la Diabla.

¿QUÉ SUCEDERÁ EN LA TEMPORADA 4 DE SIN SENOS SÍ HAY PARAÍSO?

La tercera temporada de ' Sin senos sí hay paraíso' cerró con la 'Diabla' con un nuevo rostro, nuevos socios y convertida en la guardaespaldas de Catalina Santana. ¿Qué pasará ahora que la jefa de la TEA tiene al enemigo vigilando sus pasos?

Mientras 'Catalina, la grande' asume su nuevo puesto y las responsabilidades que conlleva, su hija Mariana, el Titi y Dayana se asocian con Yésica Beltrán.

Por otro lado, la calma llega para 'Catalina, la mediana' ( Carolina Gaitán) y Hernán, quienes esperan su primer hijo. Sin embargo, es probable que su felicidad no dure mucho, teniendo en cuenta que sus enemigos ahora tienen más poder.

Algo que los fans de esta telenovela de Telemundo esperan ver en la próxima entrega es ¿qué sucederá con Catalina y Albeiro? ¿Retomarán su romance? ¿Terminarán juntos? ¿Qué pasará con Santiago? ¿y doña Hilda? Albeiro decidió decirle la verdad a Hilda y confesarle su amor a Catalina, aunque ella admite que nunca dejó de quererlo, no quiere lastimar a su madre.

LA NUEVA DIABLA

Majida Issa , quien interpretó a Yesica Beltrán 'La Diabla' desde el 2016, decidió no seguir con este proyecto debido a otros compromisos adquiridos, es más, desde que su personaje quedó desfigurado, su hermana Jordana Issa tomó su lugar ya que Majida era alérgica a la prótesis que tenía que usar para simular las quemaduras que tuvo durante la explosión.

Ahora, la encargada de asumir el rol de villana es Kimberly Reyes , modelo, presentadora y actriz colombiana de 30 años. Ella misma reveló que seria el reemplazó de Majida en una publicación en Instagram.

“Es un placer y un honor para mí hacer parte de la familia de ' Sin senos sí hay paraíso' con un personaje tan importante como ‘La Diabla’. Ingreso a este maravilloso elenco con algo de nervios y mucha emoción a continuar el trabajo magistralmente ejecutado por Majida Issa y darle alma a Yésica Beltrán”, escribió Reyes en la red social.

“Gracias por tu generosidad mi Maji y por cada palabra de aliento que me diste para asumirla, me las llevo en el corazón”, añadió.



Además, Kimberly Reyes prometió no defraudar a todos los que siguen la trama de 'Sin senos si hay paraíso'. “Como muchos de ustedes, yo también soy fan de la serie y pueden estar seguros que todo lo que haga será pensando en no defraudarlos y dar todo de mi para que nuestra 'Diabla' venga en esta temporada con toda porque les adelanto que nos venimos con un cartel bien poderoso”.



FECHA DE ESTRENO

La cuarta temporada de 'Sin senos sí hay paraíso' aún no tiene fecha de estreno oficial por Telemundo, pero lo más probable es que los nuevos episodios lleguen en 2019.