El señor de los cielos 7: ¿por qué Gala Montes desistió de regresar a la serie como Luzma?

El “El señor de los cielos” ha sido noticia desde la sexta temporada, cuando el actor protagonista, Rafael Amaya, saliera repentinamente de la historia. Para luego darse a conocer que contrajo una enfermedad durante el rodaje que lo obligó a dejar las grabaciones.

Amaya se ausentó a mitad de la sexta temporada; sin embargo, hace unas semanas Telemundo confirmó el retorno del actor mexicano tras su recuperación. Además de esta esperada vuelta, los fans de la narcoserie también esperaban el regreso de Luzma, personaje que entre 2015 y 2016 interpretó la mexicana Gala Montes.

Montes “estaba muy emocionada” de volver a formar parte de esta exitosa ficción, pero lamentablemente no podrá hacerlo. ¿Por qué Gala Montes desistió de regresar a El señor de los cielos 7?

La razón es netamente tiene que ver con su propio personaje. La alegría inicial de la mexicana de 18 años se transformó en decepción cuando recibió los primeros libretos de la nueva temporada y se percató del rumbo que tomaría su personaje, por lo que decidió finalmente no participar en la mega producción.

Rafael Amaya y Gala Montes en El señor de los cielos. (Foto: Telemundo) Rafael Amaya y Gala Montes en El señor de los cielos. (Foto: Telemundo) Rafael Amaya y Gala Montes en El señor de los cielos. (Foto: Telemundo)

“Se había estado especulando que iba a estar en la séptima temporada de El señor de los cielos y sí, sí iba a estar, de hecho participé en el tráiler que se presentó en el Upfront 2019. Yo todavía no había firmado un contrato cuando grabamos eso y había estado esperando a que me enviaran los libretos. Así que cuando los leí decidí no hacerlo porque se veían afectados mis interesantes”, explicó Gala en sus redes sociales.

“Tengo que decir que estaba muy emocionada de participar, pero creo que no era lo que esperaba y no quiero defraudarlos, así que decidí no participar en esta temporada”, añadió la joven actriz a través de un video.

Finalmente, Montes agradeció el apoyo recibido desde que salió de la narcoserie de Telemundo, pero desafortunadamente su regreso en esta ocasión no será posible.

“Quiero agradecerles mucho por todo su apoyo y neta no puedo creer que después de tantos años sigan pidiendo a Luzma y la quieran y estoy muy agradecida por la oportunidad que me dieron de interpretarla”, expresó Gala Montes.