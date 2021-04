Selena Quintanilla falleció hace 22 años. El 31 de marzo de 1995, la cantante tejana fue asesinada por la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldivar, en el Days Inn Motel en Corpus Christi, Texas. Es un día que muchos de los queridos y leales fans de la cantante nunca olvidarán.

Pero después de tantos años, la gente todavía no comprende el verdadero motivo detrás de su acción. Sin embargo, lo que es interesante es que varios medios apuntan a una supuesta entrevista que hizo con Univisión sobre el supuesto plan original detrás del asesinato. Pero la verdad de eso es más loca de lo que puedas imaginar.

Varios medios, incluidos El Diario, Huffington Post, Vanidades y otros, afirman que Saldívar le dijo a Univision en una entrevista exclusiva que ella nunca tuvo la intención de matar a Quintanilla. En cambio, afirma que estaba planeando organizar un robo que salió mal y resultó en la muerte de Quintanilla.

Los informes afirman que Saldívar dijo que planeó el robo simulado para poder salirse con la suya sin tener que pagar los $200,000 que le había robado a Quintanilla mientras administraba sus boutiques y club de fans, esta teoría fue confirmada por la misma Yolanda. Sin embargo acá te brindamos todas las teorías que se hicieron acerca del motivo de asesinato a Selena Quintanilla.

TEORÍAS QUE INTENTAN EXPLICAR POR QUÉ YOLANDA SALDIVAR MATÓ A SELENA

Por fingir un asalto:

Yolanda Saldívar fue sentenciada a cadena perpetua y actualmente tiene 60 años (Foto: Netflix)

Yolanda, en un testimonio en el año 2018, aseguró que en realidad quería simular un asalto para evitar ir a la cárcel y no pagarle alrededor de 200mil dólares que había cogido durante su administración de las tiendas de ropa. Es por ello que dos días después de haber sido confrontada por Abraham Quintanilla respecto a las finanzas de la empresa, compró el arma con el plan de hacer creer a la policía que habían sido asaltadas por un desconocido en el hotel.

Por idealización extrema:

La confesión de Saldívar fue una revelación asombrosa que casi pareció irreal. (Foto: Facebook/Selena Quintanilla)

Martín Gómez el diseñador de moda de las boutiques de Selena expresó de Saldívar al Washington Post que “Ella era muy vengativa. Era muy posesiva con Selena. Se enojaba mucho si le hacías algo. Ella jugaba tantos juegos mentales, decía que la gente había dicho cosas que ellos no habían dicho. Le pasaban tantas cosas a la ropa en la que estaba trabajando. Ella sabía que había terminado cierta pieza, pero regresaba de un viaje a Nueva York y me arrancaban los dobladillos. Era muy extraño”.

Plan de suicidio y un posible embarazo de Selena:

Se informa que Saldívar le confesó a Univision sobre su razonamiento detrás de disparar fatalmente a Quintanilla ese fatídico día en Corpus Christi, Texas. (Foto: Twitter)

En el año 2020 Yolanda intentó demostrar que se encontraba mal y aturdida, en ese estado quiso intentar hacer creer luego que el disparo se dio por accidente en medio de una discusión sobre el embarazo de Selena, el cual conocía Yolanda.

Saldívar mencionó: “En primer lugar, yo no saqué el arma. Tuvimos una discusión y le dije vete. Ella estaba llorando profundamente diciéndome que ella me quería mucho y que yo no podía hacerle eso de dejarla así. Entonces le dije: yo nunca voy a revelar el secreto”

Según Yolanda, ella se quería suicidar por la discusión con la cantante y eso derivó o en el incidente que causó la tragedia. “La pistola estaba arriba de la cama, agarré la pistola y le dije: “yo no te dejo por ninguna otra persona”. La pistola me la puse en mi sien y le dije: “quiero que te vayas hija mía, vete”. No se quería ir. En ese momento, la puerta estaba abierta. Ella iba para la puerta y me dijo: “mamá, vamos a cerrar la puerta, vamos a hablar”. Donde ella iba para la puerta le dije yo: “no cierres la puerta”. Donde le dije eso, se me fue el tiro”

Por robo y traición:

La confesión, transmitida a Univisión, está parafraseada así: “La mató porque quería simular un asalto para no ir a la cárcel y, sobre todo, no pagarle los casi $ 200.000. (Foto: Univision)

Todo comenzó cuando la familia comenzó a detectar movimientos sospechosos con el dinero de sus cuentas y a recibir reclamos de los fans que aseguraron haber enviado dinero sin obtener a cambio de la mercancía prometida de su ídolo. Colocaron en la mira a Saldívar tras percatarse de un faltante de 30 mil dólares, ese miedo de ser despedida e ir a prisión habría sido el detonante del fatídico asesinato.

Abraham Quintanilla, al exigirle cuentas claras, Saldívar luego de esto compró un revólver calibre 38 y se hospedó en la habitación 158 del Hotel Days Inn en Corpus Christi, donde citó a Selena Quintanilla a fin de entregarle unos documentos y tratar de justificar el faltante monetario.