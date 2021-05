Sin duda uno de los temas musicales más emblemáticos de Selena Quintanilla, la Reina del Tex-Mex, es Bidi Bidi Bom Bom’, no solo por el pegajoso ritmo del segundo sencillo del disco ‘Amor prohibido’, también por su origen la historia detrás de su creación.

La primera versión de esta canción fue en inglés y surgió de manera espontánea durante las pruebas de sonido de Selena y su grupo Los Dinos a principios de los años noventa. Pete Astudillo reveló que durante un ensayo la artista, junto a su hermano A.B Quintanilla y su esposo Chris Pérez, empezó a improvisar vocalizando frases sin sentido como “itty bitty bubbles”, que significa “burbujitas” en español.

La melodía pegó tanto que Selena y Los Dinos seguían tocándola en ensayos y agregando frases como “If I had one wish, I would like to be a fish and I’d swim, swim swim under the sea I’d be so free”, traducida al español significa “si tuviera un deseo, nadaría por el mar, sería tan libre”, tal como se ve en un video de Youtube.

¿CÓMO SUCEDIÓ EN “SELENA, LA SERIE”?

La divertida anécdota también es parte de la segunda temporada de “Selena, la serie”. En el cuarto capítulo de la nueva entrega de la serie de Netflix, durante una prueba de sonido para Premios lo nuestro en la sala de conciertos John S. and James L. Knight, la Reina del Tex-Mex empieza improvisar con las frases antes mencionadas.

Más tarde, Selena sugiere que podría incluir el tema en el nuevo álbum, y aunque su hermano se burla porque la canción habla de peces, Abraham señala que tiene buen y la cantante empieza escribir el tema musical.

Después de varios días de trabajo, Selena le presenta su propuesta a Astudillo y le explica que ‘Bidi Bidi Bom Bom’ es una frase onomatopéyica que hace referencia al sonido que hace el corazón de una persona enamorada que se emociona al ver al ser amado.

Finalmente ambos trabajan en la letra de la canción y el tema se convierte en el segundo sencillo del cuarto disco de la cantante.