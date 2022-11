El aplazamiento, una vez, de la boda de Irina Baeva y Gabriel Soto ha hecho suponer que entre una de las parejas más mediáticas de México las cosas no marchan bien, al menos eso se dio a entender cuando la rusa celebró su cumpleaños sola en Qatar entonando “Monotonía”, la canción de desamor de Shakira a Piqué. Aunque los actores han salido a desmentir los rumores de una ruptura; lo cierto es que va creciendo un posible acercamiento entre el protagonista de “Mi camino es amarte” y Sara Corrales, quien es su novia en dicha telenovela.

Las especulaciones sobre un amorío cada vez son más fuertes, luego de que se filtró un video, donde se les ve muy contentos disfrutando de un momento fuera de las grabaciones; para ser exactos, ellos fueron grabados bailando. Debido a esta situación, el que menos se pregunta si el histrión habría olvidado a su prometida con su compañera de grabaciones.

El video en el que Sara Corrales y Gabriel Soto son captados bailando (Foto: @teamrarktacher / Instagram)

¿REALMENTE SARA CORRALES Y GABRIEL SOTO SON NOVIOS?

A pesar de que Irina Baeva y Gabriel Soto aseguran que siguen muy enamorados, al parecer la distancia entre ellos habría enfriado su noviazgo, a ello se suma que una tercera persona habría entrado a tallar, nos referimos a Sara Corrales, a quien acusan de ser la causante de provocar el fin de dicha historia de amor.

La propia actriz, quien dio vida a Matilde en “El señor de los cielos”, salió a dar la cara y responder los rumores. “Nos atacamos de la risa (...), en especial por el titular super amarillista. Fue en medio de la grabación, cuando yo estoy caracterizadísima de Úrsula y él de Memo; es decir, fue en medio de una grabación que tuvimos en Querétaro. De pronto empezó a llover y todos nos metimos al salón, y yo que soy buena colombiana y pongo a bailar a todo el mundo, conecté mi celular a la bocina que había ahí y dije: ‘Bueno ya, a bailar todos’”, señaló al ser entrevistada por “De Primera Mano”.

Asimismo, precisó que los dos no eran los únicos que estaban bailando, ya que todo el elenco se encontraba participando, mientras esperaban que pase el mal clima; por lo que consideró de mal gusto sacar las cosas fuera de contexto, pues la misma página de redes sociales de la novela también había posteado ese momento ameno. “Y dos meses después sale [un titular]: ‘Se filtra video clandestino de Sara bailando con Soto’ y [todos] éramos así como de: ‘¿Es enserio?’. Así que no, pues esa mujer misteriosa, no soy yo”, indicó.

La actriz destaca por ser muy alegre (Foto: Sara Corrales / Instagram)

¿QUÉ OPINA DE QUE LA INVOLUCREN EN ESTE TIPO DE INFORMACIONES?

Corrales fue muy directa y aseguró que como tiene muchos trabajando en el medio, ya se acostumbró al chisme, por lo que no le afectan.

“Toda mi vida he tenido que batallar con los medios y rumores, y uno se acostumbra esas cosas. [Gabriel Soto] es mi pareja en la novela, grabamos hasta 30 escenas diarias, por lo que hablo mucho con él y con los actores con los que me toca interactuar. Hemos hecho un gran equipo”, manifestó.

¿SARA CORRALES CONOCE A IRINA BAEVA?

En otro momento de la entrevista, fue consultada si conoce a la novia de su compañero de telenovela, a lo que respondió que coincidieron en “Mira quién baila”, pero no interactuó mucho con ella, debido a que Irina Baeva fue una de las primeras participantes en ser eliminadas.