A principios del 2020, Skeet Ulrich, quien interpretó a FP Jones, el padre de Jughead en “Riverdale”, anunció que abandonaría la serie de The CW después del final de su cuarta temporada. En un live en Instagram, el actor explicó el motivo de su salida. “Estoy aburrido creativamente. Es la respuesta más honesta que puedo dar”, reconoció en su momento.

Sin embargo, una teoría de la muerte del personaje podría revelar el otro lado de la moneda que no explicó por motivos de confidencialidad. Como se recuerda, los últimos episodios de la temporada 4 no pudieron grabarse por la pandemia del coronavirus (COVID-19), así que la productora decidió trasladarlos para el inicio de la quinta parte.

Por lo que se sabe, la temporada 5 revelará un gran número de relaciones. Como se vio recientemente, habrán algunos conflictos más del lado de Betty, se mostrarán las capacidades comerciales de Veronica y, como es de esperar, habrá mucho drama y diversión que es más que seguro que los fans de “Riverdale” adorarán.

Con todo esto en mente y la despedida de Skeet Ulrich, los fans han teorizado que el personaje fallecería de alguna manera en los próximos episodios. ¿Qué tan cierto tiene esto? Express ha hecho un pequeño análisis de todo lo que se sabe sobre el personaje y las declaraciones de sus responsables, dando una respuesta a esta duda de los fans.

¿FP JONES MORIRÍA EN LA TEMPORADA 5 DE “RIVERDALE”?

¿JP Jones moriría en la quinta temporada de "Riverdale"? (Foto: The CW)

El actor Skeet Ulrich utilizó sus redes sociales para despedirse a inicios de este año de su personaje. “Adiós Riverdale... gracias por presentarme algunas amistades de por vida y tantas almas hermosas. Hoy es mi último día en el set, pero la experiencia nunca abandonará mi corazón. Gracias a todos por el amor y el apoyo", se lee en su Instagram personal.

A la fecha de escrito este artículo, no existe evidencia clara que presente una muerte de FP Jones en “Riverdale” para la quinta temporada. Por su parte, el showrunner Roberto Aguirre-Sacasa también dio su descargo ante la partida de Ulrich y de Marisol Nichols, quien interpreta a Hermione Lodge y también se retira de la serie.

“Parte de la vida en Riverdale y parte de su crecimiento, es despedirse de la gente. Estoy agradecido con Skeet y Marisol por su increíble trabajo en el programa estos últimos cuatro años, y todos les deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. FP y Hermione nunca estarán lejos de nuestros corazones. Y... por supuesto... siempre son bienvenidos en Riverdale”.

El hecho de que la puerta permanezca abierta tanto para Ulrich como para Nichols indica que ninguno de ellos va a morir en Riverdale. Si en el futuro lo eligen, parece que ambos podrían tener la oportunidad de regresar en una siguiente temporada, por lo que es posible que esto no sea un adiós para siempre y sus personajes simplemente se mantengan apartados.

Los fanáticos también saben que habrá un salto de tiempo de siete años, así que a medida que los protagonistas crezcan y dejen atrás sus días escolares, tal vez sea el momento de que FP y Hermione den un paso atrás y se concentren más en sí mismos dejando que cada uno de ellos evolucione y resuelva sus propios problemas.

Otra pista que indica que el personaje de FP Jones seguirá vivo, es que en las historietas de Archie Comics aún lo está y sirve más como un personaje secundario que hace todo lo posible por darle una vida decente a su familia, en lugar de ser la cabeza de una pandilla que termina por nombrar a su propio hijo Jughead como el líder de los Southside Serpents.

Ahora, todo esto no quiere decir que FP Jones no morirá en la serie definitivamente. The CW se ha tomado muchas libertades con respecto a su adaptación y la quinta temporada podría sorprender con la muerte de sus personajes más queridos. Sabiendo que el actor ya se despidió de la serie, nada como una muerte heróica y llena de significado para darle a los fans el final que merece.

De momento, todo queda en manos de Roberto Aguirre-Sacasa y su equipo de producción, con los fans esperando al estreno de la quinta temporada para ver como “Riverdale” se despide de FP Jones, así como la “puerta abierta” que dejarán para que eventualmente el actor regrese a formar parte del elenco en el futuro.

