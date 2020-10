La cuarta temporada de “Riverdale” se estrenó en octubre de 2019 en The CW y terminó el 6 de mayo de 2020. Unos días despues fue agregada al catálogo de Netflix USA y a América Latina llegó recién el pasado viernes 9 de octubre. Entonces, ¿cuándo llegará la quinta entrega a la popular plataforma streaming?

El rodaje de los nuevos episodios de la ficción, protagonizada por K.J. Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes y Cole Sprouse, se suspendió debido al COVID-19, pero el creador Roberto Aguirre-Sacasa anunció a través de sus redes sociales que los trabajos de filmación se reanudaron el 14 de septiembre.

“Riverdale está de vuelta. Primera escena de la temporada 5. Archie en una sauna. Incluso en el mundo Covid, algunas cosas nunca cambian”, escribió el showrunner en su cuenta de Instagram, donde también compartió la foto de Archie Andrews (KJ Apa) en un sauna.

Esta es la imagen que el showrunner de "Riverdale" compartió en su Instagram (Foto: The CW)

¿CUÁNDO LLEGARÁ RIVERDALE - TEMPORADA 5 A NETFLIX?

Hasta el momento no se conoce la fecha de estreno de la quinta temporada de “Riverdale”, pero se estima que llegue a principios de 2021. Entonces, una vez finalizada su emisión en The CW los nuevos capítulos llegarían a Netflix USA.

En el caso de Latinoamérica y el resto del mundo, los fans de la serie juvenil tendrían que esperar un poco más. Normalmente, fuera de Estados Unidos, el gigante del streaming estrena una nueva temporada de “Riverdale” algunos meses después de su emisión original.

La cuarta temporada terminó en mayo de 2020 y llegó a Netflix Latinoamérica en octubre de 2020, unos cuatro meses después de su final, así que debería suceder lo mismo con la quinta temporada.

Por el momento se sabe que desde el 7 de abril de 2020 se empezó a escribir la quinta temporada de la ficción juvenil, que debería contar con 22 capítulos. No obstante, considerando que el escritor Ted Sullivan confirmó que la quinta entrega comenzará con los 3 episodios restantes de la temporada anterior, tal vez tenga 25.

Otra imagen de la quinta temporada de "Riverdale" (Foto: The CW)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 5 DE “RIVERDALE”?

La cuarta temporada de “Riverdale” finaliza con Jughead y Betty recibiendo otro video. En el clip se ve a la madre de Veronica mató al sheriff Minetta; a Betty y Jughead en la cabaña rodeados de cajas de pizza y botellas de cerveza; y a un grupo de personas con máscaras que se parecen a Betty, Jughead, Archie, Veronica, Cheryl y Reggie apuñalando al Sr. Honey.

El final de la anterior temporada dejó varias incógnitas que deberán ser resueltas en la quinta entrega de “Riverdale” que tal como anunció el showrunner empezará con los episodios restantes de la tercera parte e incluirá el baile de graduación.

“Habíamos filmado aproximadamente la mitad o dos tercios del Episodio 20, que fue nuestro episodio de graduación. Entonces, cuando cerramos, lo primero que hice fue mirar todas las imágenes del Episodio 20 para ver si podíamos armar un final de eso, o si podíamos robar imágenes. Y honestamente, aunque habíamos filmado el baile de graduación, que fue un espectáculo increíble y tenía grandes cosas emocionales, hubo tantas escenas entre Betty y Jughead, y Archie y Veronica, que no habíamos filmado, que se sintió como, ‘vamos deja que ese episodio sea’. Y luego vi el corte del Episodio 19, que me encantó. Lo divertido es que todos los niños están juntos en la historia, lo cual es muy raro para nosotros. Tenía un concepto muy divertido que lo hacía sentir especial, que es la historia que Jughead está escribiendo. Y tenía un cliffhanger realmente impactante y espantoso, que realmente llevó el misterio de la cinta de video al siguiente nivel. Entonces pensé: ‘¿Sabes qué? Dado que estamos acortando la temporada, tal vez lo mejor es terminar con el episodio 19, que es un episodio realmente fuerte y divertido, y luego regresar y tener el baile de graduación como el estreno de nuestra temporada la próxima temporada’. Así que tomamos esa decisión, y me siento bien al respecto”, explicó Roberto Aguirre-Sacasa a TVLine.

Por el momento, solo queda esperar más novedades de la temporada 5 de "Riverdale" (Foto: The CW)