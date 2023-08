Tras encontrar un éxito rotundo el año pasado, la serie “Heartstopper”, de Netflix, acaba de lanzar esta semana su segunda temporada. La serie fue aplaudida por retratar de manera honesta y sensible la realidad de muchos adolescentes LGBTIQ.

La serie original, basada en los cómics de Alice Oseman, trata sobre el romance de Nick (Kit Connor) y Charlie (Joe Locke); unos adolescentes ingleses que van al mismo colegio privado. A lo largo de la serie, ellos y su grupo de amigos descubrirán diferentes facetas de cada uno en lo referente a sus pasiones y sus sexualidades. En la segunda temporada, mientras que en la escuela se preparan para un viaje estudiantil a París, Nick y Charlie están disfrutando de su vida como novios. Nick, por su parte, está llegando a comprender con totalidad su bisexualidad.

Para su esperado regreso, parece que “Heartstopper” pudo concretar la fórmula que tanto hizo popular a la serie en primer lugar. Su enfoque siempre fue el romance, por lo que aquí ha deseado expandirse completamente. Aunque sea una elección cliché, la verdad fue apto que se decidiera que los personajes vayan de viaje a París, puesto que las escenas más emocionales y visualmente gratificantes ocurren en “la cité de l’amour”. Nos olvidamos del cinismo de la realidad, de homofobia y ciudades sucias para transportarnos a un mundo mágico, en donde el amor sigue vigente y el panorama se asemeja a una cinta de Catherine Deneuve.

Y ahí está el encanto de la serie; que se puede dar visibilidad a un tipo de amor que anteriormente en los medios fue ignorada o menospreciada. Con “Heartstopper”, se puede deleitar a adolescentes LGBTIQ+ con el mismo cuento romántico que audiencias heterosexuales han recibido por décadas. La serie no está completamente alienada de temas reales, aún así; recalca el dolor que pueden sentir los hijos al ser rechazados por sus padres, y cómo la bisexualidad de Nick le lleva a cuestionar varios aspectos de su persona.

Para aquellos a los que no les interesa el romance, tal vez esta trama no sea de su preferencia, puesto que la historia no viaja más allá de ello. Pero aquellos que sintieron que la primera temporada les “robó” el corazón aquí encontrarán similar deleite.

“Heartstopper” está disponible exclusivamente en Netflix.