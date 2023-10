Hay pocas figuras tan icónicas salidas de los cómics de habla hispana como lo es Mafalda. Ya sea en Argentina o en Perú, muchos de nosotros hemos crecido con esta identificable nena de cabeza grande y desdén por la sopa. Es tan amada que la gente hace colas para tomarse una foto con su recién inaugurada estatua en Barranco. Mafalda marcó un antes y un después en el mundo de las caricaturas en la región, pudiendo infundir pensamiento y políticas, además de humor. En el marco del fallecimiento de su creador, Joaquín Salvador Lavado Tejón, ‘Quino’, se estrenó la docuserie, Releyendo Mafalda; en Disney Plus y Star Plus.

Con anécdotas e información contada por distintos artistas, historiadores y admiradores de Mafalda, llegamos a conocer todo sobre la famosa historieta argentina. Desde sus humildes orígenes como una publicidad para electrodomésticos, pasando por el hecho de representar a la juventud inconformista de los años 60, hasta llegar a ser considerada ícono de la niñez por parte de la Unesco. La docuserie no solo detalla la compleja historia de la historieta, sino que además revisa la sutileza de los dibujos desde otros ángulos; admirando no solamente la elegancia de los chistes, sino la genialidad técnica de Quino a la hora de plasmar ángulos, bocetos y demás.

Mafalda, desde sus inicios, intentó dar una voz a una generación que deseaba cambios. No solo de Argentina, sino del mundo. Todos aquellos que reclamaban ante la pobreza, la inequidad o la guerra. Y esos gritos solo eran recibidos con apatía o represión. La sopa era la autoridad y Mafalda la eterna inconformista que rechazaba todo intento de tomarla. El cómic no solo influyó al mundo artístico, sino ttambién a la política, con varias mujeres inspiradas en el curioso y determinado espíritu de la nena.

Aunque la serie narra fielmente los sucesos más importantes, parece a ratos dudar de indagar más a fondo. No desarrolla más acerca de la influencia de Mafalda en cómics posteriores, a pesar de que la serie contó con la participación de conocidos artistas gráficos que dieron su aporte al análisis técnico de los dibujos. Habría sido fascinante comparar la tira no solo con su “antecesora espiritual”, Charlie Brown, sino analizarla por completo en lo referente de los cómics latinoamericanos (una pequeña mención a Condorito no habría hecho daño).

Quino junto a una estatua de Mafalda.

Para fans de Mafalda y curiosos interesados en estudiar acerca del cómic, esta docuserie es una buena entrada.