La reina del sur 2x30: ¿qué pasará en el capítulo 30 de la segunda temporada por Telemundo?

“La reina del sur” 2 estrenará su capítulo 30 el próximo lunes 3 de junio a partir de las 10:00 pm (hora USA) a través de la señal de Telemundo. En esta segunda temporada, Teresa Mendoza ha regresado a México por obligación de Epifanio Vargas. El hombre que ansía ser presidente de México ha secuestrado a su hija Sofía y a cambio de devolverla, la mexicana tendrá que infiltrarse en la organización criminal del Zurdo Villa para destruirlo. Los nuevos episodios los puedes ver online a través de las plataformas digitales de este canal de televisión si te encuentras en Estados Unidos.

¿Qué paso en el capítulo anterior de “La reina del sur” 2? Teresa y el Zurdo Villa se encuentran en buenos ánimos tomando tequila y hablando de los planes a futuro. En un momento de libido, el hombre besa a la fuerza a la mexicana y ella reacciona dándole un cachetada, así que nuevamente se desata una discusión, pero llega Faustino a poner paños fríos al tenso momento que están viviendo.

Al otro lado del planeta en España, Cayetana le pide a Charo que cuando llamen sus nietas le pida la dirección de donde se encuentran escondidos para así hacerles llegar dinero y sin problemas lo consigue, ya que Paloma decide comunicarse con ella y contarle que la está pasando mal y con la excusa de enviarle sus documentos para que pueda seguir estudiando derecho en México, la hija de Teo Aljarafe le da la dirección de donde se encuentran ubicados.



Epifanio Vargas llega a la casa del padre de Genoveva para pedirle matrimonio y tiene un altercado con el Antonio Alcalá el padre de la novia del candidato a la presidencia de México. A pesar de todo lo que sucede, el hombre le exige a su hija que abra los ojos y no se deje envolver por ese hombre, pero la mujer no escucha razón y decide aceptar la propuesta que le hizo el político.



Lupo tiene una conversación con Batman y le cuenta algunos detalles de la relación entre Teresa y el Zurdo Villa, el italiano no puede contener los celos y llama a la mexicana para preguntarle cómo vas sus planes y se ponen a conversar de todo lo que ha sucedido en las últimas semanas y sin darse cuenta Sofía lo está escuchando. La niña molesta por eso se va corriendo a su cuarto y el hombre va detrás de ella para preguntarle qué es lo que sucede y ella siente que todo esto es un plan entre su madre y él para secuestrarla. El odio que siente hacia Teresa va incrementándose.



Teresa regresa de la fiesta y se sienta a conversar con su equipo para repasar los planes que tienen para interceptar el cargamento de droga que el Zurdo Villa enviará a España para Siso Pernas.



En otro momento del capítulo, Abdelkader Chaid se comunica con la mexicana y le cuenta que “Los gallegos” han solicitado permiso para hacer un vuelo privado a México, exactamente a Culiacán, así que le pide que tenga mucho cuidado con lo que pueda suceder.



¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 30 DE "LA REINA DEL SUR"2?

Teresa pone en marcha su plan para interceptar la carga que el Zurdo Villa está enviando a España, así que con todo su equipo se ponen a trabajar en medio de la carretera.



Por otro lado, Oleg le pregunta a Paloma si dio la dirección de su ubicación o si los está traicionando.



Siso pernas llega a Culiacán para matar a Teresa, pero al parecer la reina del sur tiene un plan armado para atacarlo.



¿CÓMO VER "LA REINA DEL SUR" 2X30?

La segunda temporada de "La reina del sur" es emitida de lunes a viernes a las 10:00 pm (hora del este) por Telemundo en Estados Unidos.



La serie también está disponible en USA a través de la app Telemundo - Capítulos Completos, disponible para Android e iOS, y en Telemundo.com, con subtítulos en inglés, un día después de su emisión original.



También puedes descargar la aplicación Telemundo Now para acceder a todos los contenidos de Telemundo Estados Unidos.



Por el momento no hay fecha de estreno para "La reina del sur" 2 en América Latina por Telemundo Internacional. Pero la primera temporada de la serie está disponible en Netflix.