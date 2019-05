La Reina del Sur 2x23: ¿Qué pasará en el capítulo 23 de la segunda temporada?

'La reina del sur' estrenará su capítulo 23 este jueves 23 de mayo a las 10:00 p.m. a través de la señal de Telemundo. Este nuevo episodio podrás verlo online por las plataformas digitales del canal de televisión si te encuentras en EE.UU. En esta segunda temporada, Teresa se verá obligada a regresar a México para rescatar a su hija de las manos de Epifanio Vargas que le ha exigido regresar al mundo del narcotráfico para acabar con su mayor competidor: El Zurdo Villa.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de 'La reina del sur' 2? Manuela recibe un mensaje a su móvil y le indicaba que alguien ha ingresado a la información encriptada que tenía en un USB que estaba guardado en el banco. En los archivos se puede ver fotos de Teresa Mendoza y su hija en Italia.

Lupo se llevó a Sofía en un camión, pero Simón no se queda de brazos cruzados y se trepa al mismo para ayudar a su amiga a escapar. El italiano regresó a la casa donde tenían retenida a la niña y en ese momento llega Teresa y le pregunta al 'Batman' si aceptará su propuesta y este le dice que no tiene nada que perder y seguirá trabajando con Epifanio Vargas.



El nerviosismo le gana y Teresa le pregunta quien más se encuentra en la casa y por poco descubre a Lupo, pero finalmente se va y sin noticias de su pequeña.



Al salir, Lupo encuentra al pequeño Simón tratando de abrir el camión y el hombre le advierte que no lo vuelva hacer y se va. El pequeño nuevamente se trepa al camión y llegan hasta una cochera, pero el italiano ya sospechaba que el pequeño no le había hecho caso, así que le pone una trampa y finalmente encierra a los dos niños.



El Zurdo Villa se reúne con Faustino en Culiacán y le dice que Teresa ha reaparecido, así que le pide a su socio colombiano que la vuelva a ubicar porque tiene muchos planes para ella.



Willy habla con Teresa y le pide una vez más confiar en ella, pero la mexicana se rehúsa a creerle, así que el agente de la DEA le dice que trabajará para ella.



¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 23 DE “LA REINA DEL SUR” 2?

Cayetana comienza a tener alucinaciones debido a su plan de venganza que no la deja avanzar en paz.



Por otro lado, Teresa recuerda el mensaje de voz que le dejó su hija y no sabe qué hacer más que seguir avanzando en su plan de rescate.



Lupo llama a Cayetana y Sofía es testigo, así que en un descuido del italiano coge el teléfono y llama a la casa de los Aljarafe.



Carmen está decidida a contar su verdad, así que le dará una entrevista exclusiva a la periodista Marieta, así que al parecer los planes de Epifanio no saldrán como él espera.



¿CÓMO VER “LA REINA DEL SUR” 2X23?

La segunda temporada de 'La reina del sur' es emitida de lunes a viernes a las 10:00 p.m. (hora del este) por Telemundo en Estados Unidos.



La serie también está disponible en USA a través de la app Telemundo - Capítulos Completos, disponible para Android e iOS, y en Telemundo.com, con subtítulos en inglés, un día después de su emisión original.



También puedes descargar la aplicación Telemundo Now para acceder a todos los contenidos de Telemundo Estados Unidos.



Por el momento no hay fecha de estreno para 'La reina del sur' 2 en América Latina por Telemundo Internacional. Pero la primera temporada de la serie está disponible en Netflix.