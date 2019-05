“La reina del sur” 2x11: ¿cómo y a qué hora ver el capítulo 11 de The Queen of South por Telemundo?

La reina del sur 2x11 ONLINE por Telemundo | “ La reina del sur ” 2 estrenará su capítulo 11 este martes 7 de mayo por Telemundo en Estados Unidos y puedes verlo online en las diversas plataformas digitales de este canal de televisión si estas en América del Norte. Esta telenovela es una de las producciones más millonarias de la casa televisora y sin duda cada día está más interesante el drama que vive Teresa Mendoza por recuperar a su hija.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “La reina del sur”? Tera Mendoza y Oleg Yasikov sufrieron un enfrentamiento con el servicio especial del ejército de Rusia que tenía la orden de eliminarlos, pero por azares del destino apareció el espía de Willy que los ayudó a librarse de ese trágico destino al cual estaban condenados.

Teresa tiene una breve conversación con el agende de la DEA y él le suplica acepte su ayuda para lograr recuperar a su hija y destruir a todos los que la tienen amenazada de muerte, ya que no tiene escapatoria y en casi toda Europa la buscan para hacerle pagar por sus crímenes.



Luego de falsificar sus documentos y pasaportes, Teresa y Oleg huyen de Rusia y en el camino son detenidos y perseguidos por el ejército que se han dado cuenta que no son las personas que dicen ser, así que empiezan a huir para salvar su vida y lograr salir del país.



Por otro lado, Alejandro Alcalá, el asesor personal de Epifanio Vargas llega a ubicar a Carmen Martínez, ex esposa del candidato presidencial. El hombre le ofrece un “trato justo” para que firme el divorcio, pero la mujer se rehúsa, ya que tiene las esperanzas de volver con él y convertirse en la primera dama de México.



¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 11 DE “LA REINA DEL SUR” 2?

Teresa y Oleg siguen huyendo del ejército ruso para salvaguardar su vida y poder regresar a México e iniciar con su plan para salvar a su hija. Asimismo, le pide que le cuente todo sobre “Lupo” para investigar qué tipo de persona es ese hombre que dice estar enamorado de “La reina del sur”.



Por otro lado, Alejandro le pide a Epifanio que le cuenta cuales son las debilidades de su ex mujer, para presionarla y hacerle firmar el divorcio a la fuerza y deje libre a Epifanio para que se case con su hermana Genoveva Alcalá.



Sofia se encuentra muy enferma y pide comunicarse con Lupo para preguntarle si es verdad lo que escuchó y saber si realmente su madre mató a su padre.



¿CÓMO VER “LA REINA DEL SUR” 2X11?

La segunda temporada de "La reina del sur" es emitida de lunes a viernes a las 10:00 pm (hora del este) por Telemundo en Estados Unidos.



La serie también está disponible en USA a través de la app Telemundo - Capítulos Completos, disponible para Android e iOS, y en Telemundo.com, con subtítulos en inglés, un día después de su emisión original.



También puedes descargar la aplicación Telemundo Now para acceder a todos los contenidos de Telemundo Estados Unidos.



Por el momento no hay fecha de estreno para "La reina del sur" 2 en América Latina a través de Telemundo Internacional.